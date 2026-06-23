Reducen Sentencia a Elvis Alexis 'N', Señalado de Tentativa de Feminicidio en Veracruz

Luego de que se le dictaminó una sentencia de 53 años y 8 meses en contra de Elvis Alexis 'N' por tentativa de feminicidio, se dio a conocer que su sentencia fue reducida al menos 10 años.

Reducen Sentencia Contra Elvis Alexis 'N', Señalado de Tentativa de Feminicidio en VeracruzFoto: FGE

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Impactante: Reducen 10 años la sentencia de Elvis Alexis 'N' por tentativa de feminicidio en Veracruz. La víctima sigue esperando justicia.

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