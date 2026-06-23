Reducen Sentencia a Elvis Alexis 'N', Señalado de Tentativa de Feminicidio en Veracruz

En Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, se dio a conocer que la sentencia contra Elvis Alexis 'N', señalado como responsable del feminicidio en grado de tentativa en agravio de la víctima con iniciales J. F. L., fue reducida.

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De acuerdo con la información recabada, la pena original en contra de Elvis Alexis ‘N' era de 53 años y 8 meses; sin embargo, se informó que disminuyó a 43 años y 8 meses, es decir, diez años menos, mientras que la víctima permanece a la espera de nuevas resoluciones ante posibles amparos de la defensa.

La víctima de estos hechos confirmó la resolución judicial tras la audiencia realizada el pasado 17 de junio. Cabe recordar que fue el pasado 14 de marzo del 2021, a solo unas semanas de haber contraído matrimonio, que la denunciante fue víctima de la agresión a manos de su esposo.

Los hechos de violencia se registraron tras una discusión, donde, según lo informado, Elvis Alexis 'N' la apuñaló, estranguló y posteriormente la atropelló. Afortunadamente, la víctima logró sobrevivir a las agresiones.

Derivado de estos hechos, el pasado miércoles 12 de marzo de 2025, el Poder Judicial de Veracruz emitió una sentencia de 53 años y 8 meses de prisión en contra de Elvis Alexis 'N'.

Detienen a ocho personas por su presunta participación en la desaparición de dos personas en Boca del Río, Veracruz

Al menos ocho personas fueron detenidas el pasado viernes 19 de junio. Se dio a conocer que a los detenidos se les señala por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en Veracruz.

Se dio a conocer que elementos de la policía ministerial ejecutaron dichos mandamientos judiciales en contra de Alexis “N”, Roberto “N”, Nazario “N”, Irving Josafat “N”, Álvaro Alexis “N”, Ana Rosa “N”, María del Refugio “N” y Abigail “N”.

Una vez que fueron cumplimentadas dichas detenciones, las ocho personas anteriormente mencionadas fueron presentadas ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, con pleno respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, según lo informado por las autoridades.

Los hechos por los cuales las personas detenidas son señaladas se encuentran relacionados con la desaparición de al menos dos víctimas, cuyas identidades se encuentran legalmente resguardadas, registrada el pasado 10 de febrero del año en curso en el municipio de Boca del Río.