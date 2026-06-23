Hombre Muere Asesinado a Tiros y Otro Resulta Lesionado en Veracruz; Autoridades Investigan

En Oluta, un hecho violento dejó como saldo un hombre muerto y otro lesionado luego de un ataque armado ocurrido en el Barrio Tercero la tarde del pasado lunes.

Acordonamiento por elementos policíacos por un ataque armado en Oluta, Veracruz.Foto: Cristina Juárez del Sue

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Ataque armado en Oluta deja un muerto y un herido. La Fiscalía investiga mientras los agresores siguen prófugos. Conoce más sobre este violento suceso en Veracruz.

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Violencia en Veracruz: Hombre Muerto y Otro Herido en Oluta