Hombre Muere Asesinado a Tiros y Otro Resulta Lesionado en Veracruz; Autoridades Investigan

En Oluta, al sur de Veracruz durante la tarde del lunes 22 de junio un hombre fue asesinado y otro más resultó lesionado tras un ataque armado registrado en el barrio Tercero en el sur de la entidad.

En el lugar se registró una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia tras el reporte de este hecho violento. En la zona del ataque y otras aledañas se desarrollo un fuerte operativo de búsqueda de é o los agresores, quienes huyeron del lugar tras accionar sus armas.

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El ahora occiso fue identificado de manera preliminar por el apodo de “El Pólvora”, de aproximadamente 35 años, quien se encontraba en una cuartería ubicada en la calle Francisco Villa y el callejón 5 de Mayo, donde fue víctima del ataque directo que causó su fallecimiento.

Se presume que sujetos armados ingresaron al inmueble y accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya realiza las diligencias correspondientes. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas vinculadas a estos hechos.

Otro hombre asesinado recientemente en el sur de Veracruz

Durante la mañana del pasado sábado 20 de junio fue asesinado un hombre en un ataque directo en la colonia Emiliano Zapata, en Cosoleacaque al sur de Veracruz.

El hecho de violencia ocurrió sobre la calle Durango, a la altura de la autopista Cosoleacaque - Nuevo Teapa. Habitantes del sector reportaron al menos cinco detonaciones de arma de fuego las que habrían acabado con la vida del individuo.

Autoridades ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanece en calidad de desconocido. Hasta el momento las autoridades no informado acerca de detenciones vinculadas a este hecho.