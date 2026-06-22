Hallan Pareja de Adultos Mayores sin Vida en Domicilio de la Ciudad de Veracruz; Esto se Sabe

Durante el transcurso del pasado fin de semana, se registró la movilización de cuerpos de emergencias y elementos del Servicio Médico Forense debido al reporte del hallazgo de dos personas sin vida en la colonia Reserva 1 de la ciudad de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Carambola Deja una Persona Muerta y Lesionados en Autopista Orizaba-Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo corresponde a los cuerpos de una pareja de adultos mayores, quienes se encontraban al interior de su vivienda, localizada en la calle Martinete de la Reserva 1, perteneciente a la zona norte del municipio porteño.

El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencias, así como el asombro entre habitantes de la zona. Vecinos indicaron que la pareja era conocida en el lugar, por lo que, tras varios días de ausencia, optaron por dar aviso a cuerpos de auxilio por medio del número de emergencias 911.

Hasta el momento, no hay reporte en el que se dé a conocer cómo fue que ambas personas murieron, por lo que, actualmente, las causas de la muerte se desconocen y continúan siendo investigadas por las autoridades.

Cuerpos de pareja mayor hallados sin vida en Veracruz continúan a la espera de ser identificados

Derivado de estos hechos, elementos de la Policía Estatal y la Policía Naval arribaron al lugar de los hechos para realizar el debido acordonamiento de la zona; mientras tanto, peritos ministeriales llevaron a cabo las diligencias correspondientes tras el hallazgo de los cuerpos de ambas personas.

Posteriormente, se ordenó el traslado de los cuerpos de los adultos mayores al Servicio Médico Forense de la ciudad de Veracruz (SEMEFO), sin que hasta el momento se hayan determinado de manera oficial las posibles causas del fallecimiento de la pareja de adultos mayores en la colonia La Reserva 1 de la zona norte de la ciudad de Veracruz.