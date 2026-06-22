Hallan Pareja de Adultos Mayores sin Vida en Domicilio de la Ciudad de Veracruz; Esto se Sabe

Vecinos de la colonia La Reserva 1, llamaron a las autoridades no saber nada de una pareja de adultos mayores, quienes habitaban un domicilio cercano. Al llegar, hallaron sus cuerpos sin vida.

Vecinos dieron aviso a las autoridades tras no saber nada de la pareja durante varios días.Foto: N+

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Vecinos de La Reserva 1 en Veracruz alertan a las autoridades tras días de ausencia de una pareja mayor. Sus cuerpos fueron hallados sin vida. ¿Qué sucedió realmente?

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