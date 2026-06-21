Hallan sin Vida a un Hombre en la Zona de Vías Férreas de Ixtaczoquitlán, Veracruz

La mañana del pasado sábado 21 de junio se registró la movilización de cuerpos de emergencias debido al reporte en el que se daba a conocer que una persona se encontraba en las vías de una congregación del municipio de Ixtaczoquitlán.

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De acuerdo con la información recabada, se dio a conocer que se trató de un hombre que fue reportado en el lugar; autoridades arribaron al sitio para ver qué ocurría con el sujeto; sin embargo solo realizaron la confirmación de su muerte. Se desconoce el estado en el que fue hallado el cuerpo.

Los hechos se registraron en la zona de vías férreas, perteneciente a la congregación de Sumidero, localizada en el municipio de Ixtaczoquitlán, de la zona centro y región montañosa de la entidad veracruzana, lo que provocó movilización policial y de personal de la Fiscalía Regional.

Identifican a la víctima que fue hallada en la zona de las vías del tren en Veracruz

El ahora occiso fue identificado como Jorge Noé “N”, quien era conocido en la zona como "El Majin Boo", quien era vecino de la colonia Antonio Luna. De acuerdo con los primeros informes extraoficiales, se indicó que el hombre fue localizado sobre el tramo ferroviario y se presume que pudo haber sido alcanzado por el tren.

Sin embargo, las autoridades ministeriales no descartan otras líneas de investigación y buscan establecer con precisión cómo fue que ocurrieron los hechos reportados la mañana del sábado en la zona de vías férreas del municipio de Ixtaczoquitlán.

Fue el personal de la Fiscalía, policía ministerial de investigación y servicios periciales el encargado de realizar la secuencia fotográfica y ordenar el retiro del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).