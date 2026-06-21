Hallan sin Vida a un Hombre en la Zona de Vías Férreas de Ixtaczoquitlán, Veracruz

Un hombre sin vida fue reportado sobre la zona de vías férreas en la congregación de El Sumidero, perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán. Autoridades investigan los hechos.

Hallan sin Vida a un Hombre en la Zona de Vías Férreas de Ixtaczoquitlán, VeracruzFoto: N+

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Impactante hallazgo en Ixtaczoquitlán: Jorge Noé, 'El Majin Boo', fue encontrado sin vida en las vías férreas. Autoridades investigan las causas de su muerte.

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