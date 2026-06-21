Automóvil es Impactado por el Tren en Tejería, Veracruz; Hubo Afectación Vial

Un automóvil fue impactado por el tren en la zona de Tejería, lo que ocasionó congestionamietno vehicular.

Automóvil es Impactado por el Tren en Tejería, Veracruz; Hubo Afectación VialFoto: N+

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Un tren impacta a un automóvil en Tejería, Veracruz, causando congestionamiento vial. El conductor, posiblemente con discapacidad, no frenó a tiempo. Descubre los detalles de este accidente y sus consecuencias.

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