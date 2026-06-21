Automóvil es Impactado por el Tren en Tejería, Veracruz; Hubo Afectación Vial

Durante la tarde de este sábado 20 de junio se registró un fuerte percance vial en el que se vieron involucrados un automóvil particular de color rojo y una locomotora, esto en la zona de Tejería, localizada al poniente de la ciudad de Veracruz.

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De acuerdo con lo informado, el conductor del vehículo de color rojo presuntamente habría intentado ganarle el paso al tren; sin embargo, al llegar al cruce de las vías, el auto fue impactado por la máquina que no pudo detener su marcha.

Los hechos anteriormente descritos se registraron en un cruce ferroviario de la zona norponiente de la ciudad de Veracruz, cerca de la carretera federal Veracruz-Xalapa, exactamente en el cruce conocido como Azteca, que lleva a la zona de fraccionamientos.

El choque entre la locomotora y el auto provocó congestionamiento vehicular al norponiente de Veracruz

De acuerdo con lo informado, el conductor fue impactado junto con su vehículo y fue retirado del lugar por un taxi, presuntamente para recibir atención médica. El vehículo quedó en el lugar de los hechos.

A decir de testigos, presuntamente se trata de una persona con discapacidad que era la que conducía dicho vehículo y no alcanzó a frenar a tiempo al llegar al crucero del ferrocarril. Tras el impacto, la locomotora siguió su marcha.

Se espera que la unidad particular sea retirada del lugar con ayuda de una grúa. Derivado de este percance vial, se registró congestionamiento vehicular en dicha zona de Tejería, a unos cuantos metros de la carretera federal Veracruz-Xalapa, por lo que las autoridades viales recomiendan extremar precauciones.