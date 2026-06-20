Motociclista Pierde la Vida en Curva de Carretera Paso del Toro-Boca del Río, Veracruz

Durante la mañana de este sábado 20 de junio, se registró una intensa movilización por parte de elementos del cuerpo de paramédicos, así como corporaciones de seguridad, debido a un accidente registrado en una carretera de Veracruz donde fue reportada una persona sin vida.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta perdió la vida mientras circulaba sobre la carretera federal Paso del Toro-Boca del Río en Veracruz, a la altura de la curva del pueblo ganadero La Bocana.

Los hechos se registraron cuando el motociclista hoy fallecido conducía en el sentido de Paso del Toro a Boca del Río e intentó dar la vuelta en la curva; sin embargo, la curva 'le ganó' y terminó impactando su motocicleta, por lo que ambos terminaron sobre la carpeta asfáltica.

Tras estos hechos, se dio aviso a las autoridades por medio del número de emergencias 911, por lo que minutos después, al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento de la zona donde se registraron los hechos.

Motociclista fallecido en accidente en carretera de Veracruz permanece en calidad de desconocido

Posteriormente, las autoridades se encargaron de llevar a cabo el peritaje tras este accidente, por lo que tuvo que ser cerrado un carril a la circulación en el sentido que va hacia el municipio boqueño para realizar las diligencias correspondientes tras la muerte del motociclista.

El abanderamiento de la zona fue realizado mientras arribaban al sitio autoridades de la Fiscalía para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo del motociclista que perdió la vida y de quien hasta el momento no se ha logrado obtener su identificación, por lo que actualmente permanece en calidad de desconocido.