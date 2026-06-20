Motociclista Pierde la Vida en Curva de Carretera Paso del Toro-Boca del Río, Veracruz

Un motociclista perdió la vida tras caer de su motocicleta mientras tomaba una curva en la carretera Paso del Toro-Boca del Río, Veracruz.

Motociclista Pierde la Vida en Curva de Carretera Paso del Toro-Boca del Río, VeracruzFoto: N+

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Accidente fatal en carretera de Veracruz: Un motociclista fallece al tomar una curva en Paso del Toro-Boca del Río. Conoce los detalles del incidente.

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