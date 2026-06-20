PROFEPA Descarta a Alcoholera Como Responsable de Mortandad de Peces en el Río Limón en Veracruz

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), emitieron un comunicado, donde respondieron sobre la mortandad de peces en las orillas del río Limón, en la localidad de Punta Limón, en el municipio de Ignacio de la Llave, Veracruz.

Ambas dependencias coordinaron una visita a la empresa alcoholera señalada por los pescadores como posible fuente de contaminación. El pasado 18 de junio, personal de PROFEPA verificó el cumplimiento de medidas correctivas de un procedimiento administrativo anterior.

La CONAGUA, a través del Organismo de Cuenca Golfo Centro, tomó muestras de agua en la empresa y en varios puntos del río. Como resultado, se reveló que la empresa lleva meses sin operar y, durante la inspección, no se encontraron evidencias de descargas de aguas residuales ni actividad operativa.

Sin embargo, PROFEPA informó que se realizarán nuevas inspecciones; además, se busca en los alrededores del río Limón otras posibles fuentes de contaminación para determinar las causas de la mortandad de peces.

¿Por qué se están realizando estas investigaciones en ríos de Veracruz?

En la región de cuenca del Papaloapan, entre los municipios de Ixmatlahuacan, Cosamaloapan y Tierra Blanca, toneladas de peces sin vida fueron halladas por pescadores de la zona a lo largo de varios kilómetros de ríos y arroyos tras una presunta contaminación que vierten industrias de la zona.

Uno de los afluentes más afectados es el río Chino, ya que comunica con un sistema lagunar y de arroyos de la región, donde la mortandad de peces comenzó a registrarse desde el pasado domingo 14 de junio.

Los pescadores de la zona mencionan estar preocupados, pues la pesca de estos ejemplares era la principal fuente de ingreso para poder obtener recursos y alimentar a sus familias, por lo que mencionan también estar tristes por dicha situación.