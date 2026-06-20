PROFEPA Descarta a Alcoholera Como Responsable de Mortandad de Peces en el Río Limón en Veracruz

Luego de realizarse estudios en ríos de Ignacio de la Llave, Veracruz, tras el reporte de una mortandad de peces, PROFEPA descartó a alcoholera como responsable de estos hechos.

PROFEPA Descarta a Alcoholera Como Responsable de Mortandad de Peces en el Río Limón en VeracruzFoto: SEMARNAT

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La muerte de peces en el río Limón no es culpa de la alcoholera, según Profepa. Se investigan otras causas. Descubre más sobre este caso.

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