Ocho Detenidos por Presunta Desaparición de Dos Personas en Boca del Río, Veracruz

Autoridades realizaron la detención de ocho personas señaladas como presuntos responsables del delito de desaparición cometida por particulares contra dos personas en Boca del Río, Veracruz.

Ocho Detenidos por Presunta Desaparición de Dos Personas en Boca del Río, VeracruzFoto: FGE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ocho detenidos en Boca del Río por presunta desaparición de dos personas. La FGE de Veracruz lideró la operación. Conoce más sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+