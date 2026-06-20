Ocho Detenidos por Presunta Desaparición de Dos Personas en Boca del Río, Veracruz

Durante el transcurso de este viernes 19 de junio se dio a conocer que se llevó a cabo la detención de al menos ocho personas señaladas por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en Veracruz.

Según lo informado por las autoridades, las detenciones se realizaron como resultado de labores de investigación y el despliegue operativo en campo por la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cuatro Detenciones fueron el Saldo de Cateo en Domicilio de Córdoba, Veracruz

De acuerdo con la información recabada, dichos mandamientos judiciales fueron ejecutados por elementos de la policía ministerial en contra de Alexis “N”, Roberto “N”, Nazario “N”, Irving Josafat “N”, Álvaro Alexis “N”, Ana Rosa “N”, María del Refugio “N” y Abigail “N”.

Tras cumplimentarse las detenciones en contra de las personas mencionadas, fueron presentadas ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, con pleno respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, según lo informado por las autoridades.

Los hechos por los cuales las personas detenidas son señaladas se encuentran relacionados con la desaparición de al menos dos víctimas, cuyas identidades se encuentran legalmente resguardadas, registrada el pasado 10 de febrero del año en curso en el municipio de Boca del Río.

Pedro "N" se encuentra en prisión preventiva por presuntas extorsiones y amenazas en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que elementos de la policía ministerial adscritos a la fiscalía de investigaciones ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión en contra de una persona durante la tarde de este viernes 19 de junio.

La persona contra quien se cumplimentó la orden de aprehensión fue identificada como Pedro “N” y, según lo informado, es señalado como presunto responsable de los delitos de extorsión, así como el de amenazas.

Pedro "N" fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente y, posteriormente, se llevó a cabo la audiencia inicial. El órgano judicial dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Pedro "N", y se estableció una próxima fecha para la audiencia de continuación, en el marco del proceso penal 507/2025.