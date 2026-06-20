Rescatan a Dos Personas que Cayeron al Río Coatzacoalcos, en Veracruz; Viajaban en Cuatrimoto

Durante la tarde de este viernes 19 de junio, elementos de Protección Civil (PC), un trabajador del transbordador y pescadores llevaron a cabo un rescate en la localidad de Villa Allende, localizada en Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

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De acuerdo con los primeros reportes, se trató de dos personas, las cuales cayeron al río Coatzacoalcos mientras se desplazaban a bordo de una cuatrimoto en el transbordador antes de descender al lado de Villa Allende.

Se dio a conocer que, tras ser reportado este incidente, se activó el protocolo de emergencias denominado "Hombre al agua", un operativo implementado para salvaguardar la integridad de las personas que cayeron al río.

Luego de haber sido rescatadas, se informó que ambas personas resultaron con lesiones leves tras caer en el río Coatzacoalcos, en la localidad de Villa Allende, en la zona sur de la entidad veracruzana.

Dos personas son rescatadas en Alvarado tras quedar varadas en su moto acuática

En una de las zonas costeras del estado de Veracruz, se llevó a cabo el rescate de dos personas durante la tarde de este miércoles 17 de junio, en las inmediaciones de la Isla Salmedina, ubicada en la localidad de Antón Lizardo, perteneciente al municipio de Alvarado.

Según lo informado, un hombre y una mujer se encontraban a bordo de una moto acuática en la Isla Salmedina, en Anton Lizardo, perteneciente al municipio de Alvarado, y, mientras se desplazaban, el vehículo comenzó a presentar fallas mecánicas.

Fue a través de una llamada a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR Veracruz) que se informó que dicha moto presentaba una avería mecánica, la cual impedía su desplazamiento seguro.

Ambos tripulantes quedaron a la deriva a bordo del vehículo, por lo que autoridades zarparon en una embarcación tipo Defender, integrada por personal especializado en búsqueda, así como de rescate marítimo, y localizaron a los tripulantes del vehículo con vida.

Se informó que los tripulantes rescatados fueron valorados por personal de Sanidad Naval del Hospital Naval de la localidad de Antón Lizardo y, posteriormente, se determinó que ambos se encontraban en buen estado de salud.