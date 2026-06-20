Rescatan a Dos Personas que Cayeron al Río Coatzacoalcos, en Veracruz; Viajaban en Cuatrimoto

Dos personas que se desplazaban en una cuatrimoto cayeron al río Coatzacoalcos. Fueron rescatados tras activar el protocolo de emergencias "hombre al agua".

Rescatan a Dos Personas que Cayeron al Río Coatzacoalcos, Veracruz; Viajaban en CuatrimotoFoto: N+

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¡Rescate en el río Coatzacoalcos! Dos personas caen con su cuatrimoto y son salvadas gracias al protocolo 'hombre al agua'. Conoce los detalles de este operativo en Veracruz.

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