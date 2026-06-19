Automóvil Termina Volcado en un Río de la Zona Centro de Veracruz; Autoridades Investigan

Un fuerte dispositivo de seguridad y rescate se registró en la ciudad de Córdoba la noche del jueves 18 de junio, derivado de la caída de un automóvil a un río en Córdoba.

Automóvil termina volcado al caer a un río en Córdoba, VeracruzFoto: Miguel Montes de Oca

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Un auto cayó al río en Córdoba, Veracruz, movilizando a equipos de rescate. Los detalles del accidente aún son desconocidos. Las investigaciones continúan.

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