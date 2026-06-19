Automóvil Termina Volcado en un Río de la Zona Centro de Veracruz; Autoridades Investigan

Durante la noche del pasado jueves 18 de junio se registró una intensa movilización de corporaciones de emergencia luego de que un automóvil cayera al río en la comunidad de Sabana Larga, en el tramo que comunica hacia Acayotla en la región de Córdoba.

Por ahora se desconocen los detalles como fue que ocurrió este suceso que causó alarma entre los habitantes de este sector de la ciudad de Córdoba en la zona de las Altas Montañas de la entidad veracruzana.

Tras el reporte de vecinos, al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos de Córdoba e integrantes de la Comisión Nacional de Emergencia de Tomatlán y Córdoba, quienes realizaron labores de inspección y búsqueda.

Hasta el momento no se ha confirmado si hay personas lesionadas o víctimas, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Taxi termina en el camellón tras aparatoso accidente en Xalapa

La mañana del jueves 18 de junio se registró un accidente automovilístico en el cruce de las avenidas Xalapa y Orizaba, en la colonia Obrera Campesina, lo que provocó la movilización de autoridades viales.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance se vieron involucrados un taxi marcado con número económico XL-7972 y un automóvil particular, en el cruce presuntamente alguna de las 2 unidades se pasó el alto.

Tras el reporte del incidente, al lugar acudió un perito de Tránsito del Estado para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque los daños materiales fueron cuantiosos. La circulación se vio afectada de manera momentánea mientras las autoridades efectuaban las labores de peritaje y ordenaban el retiro de las unidades involucradas.