Alertan por Almacenamiento de Sustancia Química Altamente Explosiva en Universidad Veracruzana

La comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana (UV), informó sobre el hallazgo de 3 kilogramos 300 gramos de ácido pícrico en el Almacén de Reactivos Químicos de la Facultad de Biología, en la región Xalapa.

De inmediato se realizó la solicitud para el retiro inmediato de la sustancia química altamente explosiva dentro de la Facultad. El manejo de esta sustancia requiere protocolos especializados y la intervención de personal capacitado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Continuan Trabajos de Reparación en Coatzacoalcos por Emanación de Dióxido de Carbono

El ácido pícrico es un compuesto utilizado en diversos procesos de laboratorio e investigación científica; sin embargo, cuando permanece almacenado durante largos periodos puede representar un peligro si no se conserva bajo las condiciones adecuadas.

UV se pronuncia sobre químico explosivo en instalaciones

La Universidad Veracruzana (UV), informó a través de un comunicado, que fue a finales del mes de mayo que hallaron el ácido pícrico mediante trabajos de reordenamiento e inventario, el cual se encontraba ahí desde hace más de 20 años.

Además reiteraron, que la sustancia es explosiva y requiere un manejo especializado para ser retirada del lugar, y que ya se ha solicitado a instancias correspondientes el retiro seguro del químico de la facultad donde fue encontrado.

La UV señaló que, tras detectar el material, se activaron las medidas de seguridad correspondientes para proteger a la comunidad universitaria y coordinar el retiro seguro del reactivo. Añadieron afirmando, que no representa un riesgo para la comunidad, siempre que se respeten los perímetros de seguridad asignados.

Se detalló, que las actividades administrativas en el resto de la Unidad continuarán de manera normal.

Fuga de dióxido de carbono en Mundo Nuevo

En la congregación de Mundo Nuevo en Coatzacoalcos, continúan los trabajos de reparación en el lugar donde se reportó una emanación de dióxido de carbono proveniente del subsuelo de un ducto de la empresa Agroindustria.

Ahí se mantiene la supervisión del personal especializado de Petróleos mexicanos y de la empresa propietaria del derecho de vía y elementos de Protección Civil. Pidieron a la población respetar la señalización de los acordonamientos y evitar cualquier tipo de emergencia.