Alertan por Almacenamiento de Sustancia Química Altamente Explosiva en Universidad Veracruzana

La comunidad universitaria en la capital del estado, se ha manifestado para la atención inmediata del manejo de un químico altamente explosivo que lleva más de 20 años almacenado

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¡Alerta en la Universidad Veracruzana! Hallan 3.3 kg de ácido pícrico, un químico altamente explosivo, en la Facultad de Biología. Se requiere intervención urgente.

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