Se Registran 16 Golpes de Calor en Veracruz por Altas Temperaturas

En lo que va de 2026, se han registrado al menos 16 golpes de calor en Veracruz debido a las altas temperaturas que se han registrado.

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Veracruz enfrenta ola de calor: 16 casos de golpe de calor en 2026. Descubre consejos vitales para evitar riesgos.

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