Se Registran 16 Golpes de Calor en Veracruz por Altas Temperaturas

Según expertos, en los últimos días se han registrado sensaciones térmicas altas que han llegado a superar los 45 grados en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. La exposición prolongada a estas temperaturas tiene consecuencias en la población.

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Pasar mucho tiempo bajo los intensos rayos del sol y la falta de una hidratación correcta han generado que se atiendan hasta 16 casos por golpe de calor en la ciudad de Veracruz en lo que va de este 2026. Se informó que de estos casos, tres fueron registrados el pasado jueves.

Roberto Muñoz Joachín, director del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz, menciona que de los tres casos de golpe de calor que se registraron, una persona requirió ser hospitalizada para recibir atención médica.

Hemos estado expuestos al calor, el sol, las olas de trabajo. El día de ayer fue nada más en urgencias, tres casos de golpe de calor; de esos, una fue hospitalizada.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el aviso especial por ola de calor se mantiene activo en la entidad; es por ello que se recomienda extremar precauciones si tienen que realizar actividades al aire libre.

Estas condiciones aumentan las probabilidades de un golpe de calor

Roberto Muñoz indica que este tipo de casos se relacionan con la humedad, ya que si esta es mayor en el ambiente, provoca que una persona se deshidrate con mayor facilidad y, si a estas condiciones se les suma el hecho de que la persona trabaje jornadas extensas y no se encuentra en lugares ventilados, las probabilidades de sufrir un golpe de calor aumentan.

Es importante resguardarlos; las personas se encuentran con horas extensas de trabajo; si no se encuentran en lugares ventilados, pueden sufrir un golpe de calor.

La población con mayor riesgo de sufrir un golpe de calor son los niños, mujeres embarazadas, las personas diabéticas e hipertensas, por lo que se recomienda poner mayor atención a este sector y solicitar atención médica en caso de ser necesario.