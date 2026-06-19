Aviso Especial en Veracruz: Pronostican Calor Extremo, Lluvias y Tormentas Eléctricas

Este viernes 19 de junio se espera ambiente cálido y bochornoso, con sensación térmica de 37 a 40°C. Se prevén lluvias y tormentas eléctricas sobretodo en la zona montañosa en los próximos días.

Emiten aviso especial por ola de calor, lluvias y tormenta eléctricas.Foto: CEEC Protección Civil

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Aviso especial en Veracruz: ola de calor con sensación térmica de hasta 40°C y tormentas eléctricas en zonas montañosas. Mantente hidratado y atento a los alertamientos oficiales.

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