Aviso Especial en Veracruz: Pronostican Calor Extremo, Lluvias y Tormentas Eléctricas

Autoridades municipales informaron este día acerca de la emisión de un aviso especial para este viernes 19 de junio ya que basado en los pronósticos se espera ambiente cálido y bochornoso, con sensación térmica de entre los 37 y hasta los 40°C.

Dieron a conocer que también podrían presentarse lluvias y tormentas eléctricas aisladas durante la tarde-noche. También se exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratado, a evitar exponerse al sol por periodos prolongados y estar atentos a los avisos y alertamientos oficiales.

A partir de esta hoy aumentan las condiciones para lluvias de intensidad ligera a moderada, con algunos eventos locales fuertes en las regiones montañosas del norte y centro.

En el pronóstico compartido por las autoridades de Protección Civil del estado de Veracruz, señala la presencia de una vaguada que se ubica sobre el noreste del territorio nacional hasta el oeste del Golfo de México, la cual esta ocasionando un anticiclón en niveles altos de la atmósfera que ayuda a mantener condiciones favorables para el desarrollo de lluvias y tormentas, se contemplan:

Lluvias intensas, descargas eléctricas vientos con rachas fuertes posible caída de granizo y en ocasiones torbellinos. Estos efectos se preven sobretodo en regiones montañosas de Veracruz.

Pronostican surada con rachas de 40 a 50 km/h

En los próximos días se extenderá él eje de una vaguada desde el noreste del país hasta el oeste del Golfo de México para mantener el viento del Sur, Sureste y Suroeste durante los siguientes días con rachas de hasta 40 a 50 km/h en las zonas típicas donde se presenta el evento de Surada, ocasionando que las temperaturas sean elevadas especialmente en zonas de planicie y costa.

Sin embargo, después del máximo calentamiento diurno y los efectos orográficos se prevé potencial para lluvias y tormentas dispersas especialmente en regiones montañosas. Es posible que a partir del lunes se modifique este patrón de circulación y debido al paso de una onda tropical (No.9) durante el domingo al sur del Istmo de Tehuantepec, la vaguada del suroeste del Golfo de México se fortalezca e incremente las condiciones para lluvias y tormentas en el centro y sur de la entidad.