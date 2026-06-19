Reconstruyen Rostro a Joven tras Accidente de Motocicleta en Martínez de la Torre, Veracruz

El pasado miércoles tres de junio, la vida de Katia, una joven madre soltera de apenas 24 años, dio un cambio inesperado al viajar como pasajera en una motocicleta, la cual chocó y ella salió proyectada.

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Presuntamente no portaba equipo de protección, por lo que sufrió traumatismo facial, fractura de los huesos de la nariz, así como traumatismo craneoencefálico leve; debido a las heridas, el accidente prácticamente la dejó sin rostro.

La mamá de Katia, Jazmín Leandro, menciona que su hija recibió todo el impacto en la cara y que las heridas en esta área fueron las más graves, pues el accidente la hizo perder gran parte de su rostro.

Todo el golpe fue en su cara; la parte de su rostro fue muy grave. El accidente que le hizo perder gran parte de su rostro

Katia estuvo tres días grave en Martínez de la Torre y al cuarto día, fue enviada a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 14 para especialidades. Debido a la magnitud, Jazmín menciona que ella sabía que su hija sobreviviría a tal accidente.

Estuvo muy grave en Martínez de la Torre y el día 4 la mandaron a la UMAE 14 para especialidades. Debido a la magnitud, yo sabía que mi hija iba a sobrevivir al accidente.

Médicos y un cirujano especialista en reconstrucción se encargaron de atender a Katia y lograron con éxito reconstruir su rostro, el cual, según lo narrado por su madre, se le había desprendido por el accidente que sufrió.

Katia podría ser dada de alta en las próximas horas tras su cirugía reconstructiva

Jazmín menciona que Katia fue intervenida el día seis de junio aproximadamente a las seis de la mañana, que fue cuando comenzaron a prepararla y, tras una cirugía reconstructiva considerada de éxito, Katia, de 24 años de edad, podría ser dada de alta en las próximas horas.

Afortunadamente y gracias a Dios, va muy bien después de la intervención que tuvo el día seis a las seis de la mañana, que empezaron a prepararla.

Katia espera regresar con un pequeño hijo a su lugar de origen, Martínez de la Torre, donde sufrió el accidente. Jazmín Leandro, mamá de Katia, indica que este accidente les deja una gran lección y es sobre el uso del casco y tomar las medidas preventivas necesarias.