Reconstruyen Rostro a Joven tras Accidente de Motocicleta en Martínez de la Torre, Veracruz

Una joven madre soltera de 24 años se recupera satisfactoriamente de una cirugía de reconstrucción de rostro luego de haber sufrido un accidente en motocicleta en Martínez de la Torre.

Reconstruyen Rostro a Joven tras Accidente de Motocicleta en Martínez de la Torre, VeracruzFoto: Archivo | N+

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La vida de Katia cambió tras un accidente de moto en Martínez de la Torre. Sin casco, sufrió graves lesiones faciales. Hoy, su rostro ha sido reconstruido. Conoce su historia.

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