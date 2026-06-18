Conductor Embiste y Mata a Hombre Tras Darse a la Fuga de un Choque en Veracruz

Un hombre perdió la vida después de ser atropellado cuando cruzaba el bulevar Miguel Alemán del municipio de Boca del Río durante la madrugada de este jueves 18 de junio.

El hecho ocurrido a la altura del puente Veramar sobre el bulevar de Miguel Alemán en el municipio boqueño, fue en el carril que transita de norte a sur cuando el conductor de una camioneta negra lo arrastró varios metros y terminó lanzándolo contra un poste de CFE.

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Según lo informado, se había registrado un choque entre un auto sedán y la camioneta, después de ello el conductor de esta última se da a la fuga y es ahí cuando atropella al hombre de 50 o 60 años, causándole la muerte.

Tras el accidente, se solicito la presencia de cuerpos de emergencias, quienes se trasladaron al punto del accidente, solo para confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se acordonó la zona. Agentes periciales realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo aún no identificado.

Otro accidente reciente ocurrido recientemente en Veracruz

La noche del pasado miércoles 17 de junio, se reportó un fuerte accidente donde según los primeros reportes señalaron a una camioneta la cual terminó derribando un puesto de tacos en la ciudad de Veracruz después de que, presuntamente, el conductor perdió el control de su unidad.

Los hechos se registraron en la esquina de la calle Ignacio de la Llave y la avenida Salvador Díaz Mirón, en la colonia centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Derivado de estos hechos se reportaron afectaciones materiales en la unidad vehicular y la pérdida de los productos para la venta del puesto de tacos.