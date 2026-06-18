Conductor Embiste y Mata a Hombre Tras Darse a la Fuga de un Choque en Veracruz

Un hombre murió al ser atropellado por el conductor de una camioneta que huía de un choque en el bulevar Miguel Alemán de Boca del Río.

Hombre muere al ser atropellado en el Bulevar Miguel Alemán en Boca del RíoFoto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fatal accidente en Boca del Río: un hombre pierde la vida al ser atropellado por una camioneta que escapaba de un choque. Más información aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+