Mortandad de Peces en la Cuenca de Papaloapan se Extiende a Otras Zonas de Veracruz

Tras registrarse la mortandad de peces en la cuenca del Papaloapan en días recientes, los pescadores de la zona indican que esta situación persiste en la zona.

Mortandad de Peces en la Cuenca de Papaloapan se Extiende a Otras Zonas de VeracruzFoto: N+

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Pescadores en crisis: la contaminación en la cuenca del Papaloapan ha dejado sin pesca a la comunidad. Conoce la situación actual.

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