Mortandad de Peces en la Cuenca de Papaloapan se Extiende a Otras Zonas de Veracruz

A lo largo de más de 20 kilómetros río abajo de la cuenca del Papaloapan, incluyendo los arroyos, la mortandad de peces aún persiste durante este miércoles 17 de junio. A varios días de que los pescadores detectaran residuos contaminantes vertidos en el afluente, los efectos letales para la fauna acuática son evidentes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pescadores Reportan Peces Muertos en Río de Veracruz

Jorge Parra, un pescador de la zona, indica que no hay pesca, ya que los peces que no murieron optaron por irse de la zona afectada para poder sobrevivir. Según narra, dicha situación les afecta muy fuerte, pues indica que ellos viven de dicha actividad.

“No hay nada, todo lo que no mató se fue, no hay pesca para nada ahorita; nos afecta muy duro, pues de eso vivimos y ahorita no hay recursos de la pesca para nada”.

Debido a esta situación, han parado sus embarcaciones porque no hay nada que pescar, pues la presunta contaminación los dejó sin las especies que capturaban. El pescador Óscar Yepes también indicó que de la pesca es de donde se mantienen.

“Ya fue el tiro de gracia, ha sido el tiro de gracia para los pescadores de que nos vamos a mantener como nos mantenemos; de esto nos manteníamos”.

A pesar de la magnitud del daño, ninguna autoridad ambiental ha investigado las causas para determinar una responsabilidad y remediar el daño. Don Óscar Yepes considera que esta contaminación ha sido de las más letales; en otros años ya había pasado, pero no tan grave.

Aproximadamente a 30 kilómetros de donde, de acuerdo con los pescadores, se pudo haber originado la contaminación por el presunto derrame de contaminantes a afluentes y arroyos de dicha región del estado de Veracruz.

Habitantes indican que la presunta contaminación puede afectar a los manatíes de la zona

La laguna conocida como La Laguna del Lodo es el hábitat para la reproducción de manatíes, razón por la cual los habitantes también están preocupados, ya que, según el pescador Jorge Parra, debido a dicha situación, esta especie pudiera estar en riesgo.

"Aquí había manatí; todos se fueron o se murieron. ¿Por qué no los hemos visto ya hace ocho días? Todavía están aquí, pero vino esta agua; ya se fueron o se murieron algunos”.

Gonzalo Ochoa indica que en la zona solían verse varios manatíes, aproximadamente hasta ocho ejemplares; sin embargo, mencionan que actualmente ya no se ven en la cercanía del lugar y no saben exactamente qué haya pasado con ellos.

“El manatí aquí luego se veía hasta ocho manatíes; ya no se ven, no sabemos qué haya pasado con ellos”.

La conocida Laguna del Lodo es ya parte del sistema costero lagunar localizado en el municipio de Alvarado, Veracruz. En las orillas del río Camarón, que pertenece al municipio de Ignacio de la Llave, algunos peces que sobreviven nadan y boquean en la superficie.