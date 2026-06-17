Reportan Mortandad de Peces por Presunta Contaminación en la Cuenca del Papaloapan, Veracruz

Toneladas de peces a lo largo de varios kilómetros de ríos y arroyos de la región de cuenca del Papaloapan, entre los municipios de Ixmatlahuacan, Casamalopan y Tierra Blanca, murieron, tras una presunta contaminación que vierten industrias de la zona.

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De acuerdo con los testimonios de habitantes, se trata de una mortandad de peces a consecuencia de los desechos que vierten las industrias y mencionan que es un número considerable de peces que fueron hallados.

Es una mortandad a consecuencia de unas empresas que tenemos arriba y son cosas tan difíciles que no puede uno ni hablar de ver los millones de peces muertos.

De acuerdo con los reportes, la mortandad de peces comenzó a registrarse desde el pasado domingo 14 de junio. El río Chino es uno de los afluentes más afectados y dicho río comunica con un sistema lagunar y de arroyos de la región.

Los pescadores de esta región mencionan estar tristes y preocupados porque la pesca de estos ejemplares era su principal fuente de ingreso para poder obtener recursos y alimentar a sus familias. Esta contaminación no se descarta que en los próximos días llegue río abajo en municipios como La Mixtequilla, cercana a esta zona en la región de Veracruz.

Pescadores y habitantes indican que la mortandad de peces ha provocado malos olores

Miguel Delgado, pescador de la zona, menciona que esta situación es fatal y que se perdió una gran cantidad de peces; menciona que la mayoría de los ejemplares que se encontraron sin vida son los que tienen para poder sobrevivir.

Fue grandísimo, fatal esto; se nos murió toda la clase que tenemos nosotros para sobrevivir, se nos terminó todo; hasta me dan ganas de llorar por esto.

Por otro lado, el pescador Sigifredo Delgado indica que la contaminación registrada en la zona se va recorriendo desde la Laguna de Coraza, Lomo Largo, La Miel, El Camarón y otros municipios como Ixmatlahuacán e Ignacio de la Llave.

Los arroyos y pequeños brazos de este río actualmente se encuentran infestados de peces muertos; por lo que habitantes afectados como Iliana López mencionan que, debido a la gran cantidad de ejemplares y a que ya llevan varios días sin vida, el olor en la zona ya es insoportable.

Ya huele de tantas toneladas de mojarras que se murieron.

Sobre el cauce del río se observan aún residuos grasos de contaminación, por lo que los pescadores piden que se sancione a quienes resulten responsables de que ocurriera esta mortandad de peces que afectó al entorno y a su fuente de trabajo.