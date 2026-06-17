Reportan Mortandad de Peces por Presunta Contaminación en la Cuenca del Papaloapan, Veracruz

Por presunta contaminación se registró la mortandad de un gran número de peces en ríos de la cuenca del Papaloapan.

Reportan Mortandad de Peces por Presunta Contaminación en la Cuenca del Papaloapan, VeracruzFoto: N+

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Impactante mortandad de peces en la cuenca del Papaloapan, Veracruz, por presunta contaminación industrial. Pescadores y habitantes exigen sanciones.

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