Desaparece Wenceslao Cruz, Líder de Taxistas en Acayucan; Su Unidad Apareció Días Después

Han pasado tres días de la desaparición de Wenceslao Cruz Canseco, líder de una organización de taxistas en el municipio de Acayucan, en la zona sur de Veracruz. Fue reportado como desaparecido desde el pasado 13 de junio.

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De acuerdo con información de sus familiares se encontraba preparándose para asistir a un festejo; sin embargo, nunca llegó al lugar y desde entonces se desconoce su paradero. La tarde del lunes, se reportó el hallazgo de su taxi marcado con el número económico 303 de Acayucan, el cual fue abandonado sobre la calle Corregidora, entre Lerdo y el Callejón Las Cartas, en la colonia Villa Alta.

Comisión estatal de búsqueda emite ficha por desaparición de líder taxista en Veracruz

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, emitió una ficha para difundir la desaparición de Wenceslao Cruz Canseco, en Acayucan. Como señas particulares, se indico que lleva prótesis dental superior, así como una huella circular en el codo del brazo izquierdo.

Asesinan a líder de CATEM en Tamiahua

Francisco Baldelamar Vicencio, líder de la confederación autónoma de trabajadores y empleados de méxico (CATEM), fue asesinado en el municipio de Tamiahua, en la zona norte del estado de Veracruz. De acuerdo a los hechos, fue privado de la vida a disparos cuando circulaba en su unidad particular en dirección hacia su domicilio.

Los primeros reportes indican, que la víctima identificada de aproximadamente 60 años de edad, originario de la comunidad de Estero de Milpas, fue interceptada por sujetos armados, quienes accionaron armas de fuego en su contra para posteriormente darse a la fuga. El asesinato del líder, se registró la tarde noche del domingo 14 de junio, sobre la carretera Tuxpan-Tamiahua.