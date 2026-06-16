Desaparece Wenceslao Cruz, Líder de Taxistas en Acayucan; Su Unidad Apareció Días Después

Un hombre que se desempeña como líder de taxistas en Acayucan, fue reportado como desaparecido en la zona sur

Líder taxista desaparecidoFoto: Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz

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Desaparece Wenceslao Cruz, líder de taxistas en Acayucan. Su taxi fue hallado sin rastro de él. La búsqueda continúa. Descubre más sobre este caso.

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