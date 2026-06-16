Pemex Confirma Muerte de Trabajador en Instalaciones del Pozo Krem-1 en Veracruz

Petróleos mexicanos informó acerca de una muerte y sus causas dentro de las instalaciones del pozo Krem-1, ubicado en la zona rural de Las Chopas en el sur del estado de Veracruz.

Confirman muerte de un empleado en instalaciones del pozo krem1Foto: Petróleos Mexicanos

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Tragedia en pozo Krem-1: Pemex confirma muerte de trabajador en Veracruz. La causa fue médica, no operativa. Pemex expresa condolencias y asegura condiciones seguras en la zona.

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Pemex Confirma Muerte de Trabajador en Instalaciones del Pozo Krem-1 en Las Choapas Veracruz