Pemex Confirma Muerte de Trabajador en Instalaciones del Pozo Krem-1 en Veracruz

Mediante una publicación en redes sociales Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó acerca del fallecimiento de un trabajador de una empresa contratista en inmediaciones de las instalaciones del pozo Krem-1.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tras el Reporte de una Presunta Explosión en Pozo de Las Choapas; Esto Dijeron las Autoridades

En el comunicados Pemex expresó sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento. Dijeron lamentar profundamente la pérdida.

#Pemex lamenta profundamente el fallecimiento de un trabajador de una empresa contratista en inmediaciones de las instalaciones del pozo Krem-1.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento.… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 16, 2026

Además se pronunciaron respecto a las versiones difundidas a través de medios de comunicación y redes sociales, en don dieron a conocer que, de acuerdo con la información preliminar disponible al momento, el deceso de esta personas se derivó de una condición médica y que no estuvo relacionado con las actividades operativas ni con una posible exposición a gases, en la zona donde desempeñaba sus funciones y en donde ocurrió el lamentable deceso. Reiteraron el acompañamiento y respeto a la familia de la persona fallecida.

Pemex señaló haber concluido sus tareas en pozo Krem-1

En pasados días mediante una tarjeta informativa la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), dio a conocer que concluyó los trabajos de infraestructura necesarios para atender la contingencia operativa en el pozo Krem-1, entre los que destacan obras hidráulicas para asegurar el flujo continuo de agua, el manejo seguro de fluidos, así como áreas para operaciones, almacenamiento y logística.

Se informó por la paraestatal que la orografía en torno al pozo presenta condiciones que favorecen la dispersión de la emisión de gases producto de la incineración del hidrocarburo. Esto se confirma mediante el monitoreo permanente con detectores de gases realizado por personal técnico del Instituto Mexicano del Petróleo, a través de un laboratorio móvil acreditado, en nueve comunidades cercanas al pozo Krem-1.

Los resultados de los análisis de calidad del aire indican que las concentraciones de los contaminantes atmosféricos no superan los límites permisibles establecidos en la normatividad vigente, particularmente para ácido sulfhídrico, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno.

Además señalaron que no existen asentamientos humanos en el área inmediata al evento, sin embargo, Pemex mantiene servicios de atención médica móvil y de apoyo a la comunidad, asociados a la atención de la emergencia, en beneficio de la población de Las Choapas.

Pemex informó que mantendrá los recursos humanos, técnicos y operativos necesarios hasta restablecer plenamente las condiciones de la zona.