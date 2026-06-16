Multihomicidio en Bar Caballo Blanco: Identifican a Presunto Autor Intelectual en Coatzacoalcos

Luego de casi siete años del atentado al bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, las autoridades judiciales dieron a conocer que se determinó que Edgar “N”, conocido como “El Negro”, es el presunto autor intelectual de dichos hechos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a autor intelectual de ataque a bar Caballo Blanco en Veracruz

Cabe destacar que en dicho bar habrían muerto al menos 32 personas y al menos diez más resultaron lesionadas, razón por la cual se inició un proceso de investigación para lograr llegar al esclarecimiento de lo sucedido.

Se informó que durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el municipio de Coatzacoalcos, el órgano jurisdiccional dio a conocer que se emitió un fallo condenatorio en contra del presunto autor intelectual.

Lo anterior se determinó al considerar acreditada la responsabilidad del hoy señalado en los hechos de planeación y orden de la agresión registrada durante la noche del pasado martes 27 de agosto del año 2019.

La determinación de la sentencia de Edgar "N" será a finales del mes de julio

De acuerdo con las investigaciones y testimonios presentados durante el proceso, el ataque fue organizado un día antes de registrarse los hechos en una vivienda utilizada como presunta casa de seguridad en la región sur del estado de Veracruz.

Según la relatoría judicial, el señalado, Edgar “N”, presuntamente habría ordenado a sus subordinados ejecutar una acción armada contra el establecimiento en cuestión conocido como Caballo Blanco.

Las autoridades dieron a conocer que será hasta finales del próximo mes de julio del año en curso cuando las autoridades judiciales lleguen a la determinación de la sentencia que deberá cumplir Edgar "N" por su presunta responsabilidad en la masacre de dicho bar localizado al sur de la entidad.