Multihomicidio en Bar Caballo Blanco: Identifican a Presunto Autor Intelectual en Coatzacoalcos

Las autoridades dieron a conocer que se identificó al presunto autor intelectual del multihomicidio registrado en el bar Caballo Blanco del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

Multihomicidio en Bar Caballo Blanco: Identifican a Presunto Autor Intelectual en CoatzacoalcosFoto: Archivo | N+

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A casi 7 años del ataque en el bar Caballo Blanco, Edgar 'N' es señalado como el autor intelectual. La sentencia se conocerá en julio.

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