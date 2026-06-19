Accidente Entre Tres Vehículos Deja una Persona Muerta y Heridos en Autopista de Veracruz

Este viernes 19 de junio, se registró una carambola en el kilómetro 284 de la autopista Orizaba - Córdoba a la altura de Fortín, donde anteriormente se encontraba la caseta de cobro.

Una camioneta del sistema DIF del municipio de Mixtla de Altamirano en la que viajaban 4 personas, chocó contra un tráiler, y a su vez, alcanzaron a dañar un autobús de turismo. Dentro de la unidad oficial, murió Rosenda Zopitastle Tlaxcaltecatl de 56 años, a causa de un traumatismo de cráneo severo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Carambola Deja una Persona Muerta y Lesionados en Autopista Orizaba-Veracruz

Los otros tres pasajeros de Mixtla de Altamirano fueron ingresados al hospital general Córdoba - Yanga. Luis Ojeda Cid, Director de PC Municipal de Fortín, informó sobre lo ocurrido.

"Se atiende un accidente de 1 unidad del municipio de Mixtla de Altamirano es la zona de allá montañosa de Zongolica, sufren un percance lateral con un tractocamión tráiler. En ese caso resulta una persona sin signos de vida lamentablemente y tres personas más resultan lesionadas".

La zona fue acordonada para que los peritos criminalistas realizaran las diligencias correspondientes, y el tráfico fue desviado por una ruta alterna. La circulación fue desviada hacia la lateral que entra a Fortín y se incorpó nuevamente en la autopista.

En esta zona de la autopista se ha detectado que los vehículos exceden la velocidad debido al retiro de la caseta de peaje, por lo que se recomienda evitar superar los límites para no provocar algún accidente.

Carambola deja daños materiales en Córdoba

Una carambola entre tres vehículos se registró durante la mañana de este viernes, en el cruce de la avenida 11 y calle 30 de la ciudad de Córdoba, generó la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance se vieron involucradas dos camionetas y un automóvil particular.

Presuntamente, el accidente habría sido provocado por un llamado “semaforazo”, que es cuando todos los involucrados dicen haber pasado el Luz de color verde.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención, confirmando que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales. Elementos de Tránsito municipal, Policía Estatal y Municipal tomaron conocimiento de los hechos, mientras que las unidades fueron retiradas con apoyo de grúas para el deslinde de responsabilidades.