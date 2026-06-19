Accidente Entre Tres Vehículos Deja una Persona Muerta y Heridos en Autopista de Veracruz

Se registró una carambola entre tres vehículos en la autopista Orizaba - Veracruz, donde una persona perdió la vida

carambola autopista Orizaba - VeracruzFoto: N+

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Accidente fatal en Orizaba-Veracruz: una persona fallecida y cuatro lesionados tras colisión entre autobús, tráiler y camioneta. Infórmate más.

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