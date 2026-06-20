Suspenden Actividades en Alcoholera por Presunta Relación con Mortandad de Peces en Veracruz

Luego de reportarse la mortandad de una gran cantidad de peces en la cuenca del Papaloapan, se dio a conocer que este viernes se ordenó la suspensión de actividades de una alcoholera de la zona.

Suspenden Actividades en Alcoholera de Nopaltepec por Presunta Relación con Mortandad de PecesFoto:

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¡Urgente! Suspenden actividades en alcoholera de Nopaltepec tras mortandad de peces en Papaloapan. Autoridades investigan posible contaminación.

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