Suspenden Actividades en Alcoholera por Presunta Relación con Mortandad de Peces en Veracruz

Durante el transcurso de este viernes 19 de junio, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) y la Secretaría de Protección Civil (PC) dieron a conocer que se suspendieron las actividades del complejo conocido como alcoholera de Nopaltepec.

Se informó que dicha suspensión de actividades fue tras detectar presuntos incumplimientos a la normatividad ambiental y de protección civil durante una inspección realizada durante este viernes 19 de junio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pescadores Reportan Peces Muertos en Río de Veracruz

De acuerdo con lo informado por las autoridades, este hecho se realizó para investigar la mortandad de peces registrada en el río El Chino, luego de los reportes de habitantes y cooperativas pesqueras de las comunidades La Laja, 20 de Noviembre y El Mirador.

Se dio a conocer que, derivado de la inspección, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) inició los procedimientos administrativos correspondientes y ordenó la suspensión de actividades por irregularidades en materia ambiental.

Se informó que, mientras esto ocurría, la Secretaría de Protección Civil (PC) realizó observaciones en el ámbito de sus atribuciones. En este contexto, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tomaron cuatro muestras de agua.

Según lo informado, estas muestras se tomaron con el fin de analizar las condiciones fisicoquímicas del afluente y de esta manera determinar el origen de las afectaciones que se han presentado en los afluentes de la zona.

Afectaciones fueron reportadas por pescadores de la cuenca de Papaloapan

A lo largo de varios kilómetros de ríos y arroyos de la región de cuenca del Papaloapan, entre los municipios de Ixmatlahuacan, Cosamalopan y Tierra Blanca, toneladas de peces sin vida fueron halladas por pescadores de la zona tras una presunta contaminación que vierten industrias de la zona.

El río Chino es uno de los afluentes más afectados y dicho río comunica con un sistema lagunar y de arroyos de la región y, de acuerdo con los reportes, la mortandad de peces comenzó a registrarse desde el pasado domingo 14 de junio.

La pesca de estos ejemplares era la principal fuente de ingreso de los pescadores para poder obtener recursos y alimentar a sus familias, por lo que mencionan estar tristes y preocupados por dicha situación.