Hombre es Asesinado a Disparos Cerca de Autopista del Sur de Veracruz

Un hombre perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado directo en la colonia Emiliano Zapata, cerca de la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, al sur del estado.

Hombre es Asesinado a Disparos Cerca de Autopista del Sur de VeracruzFoto: N+

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Impactante ataque armado en Veracruz: un hombre pierde la vida cerca de la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa. Autoridades buscan a los responsables.

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