Hombre es Asesinado a Disparos Cerca de Autopista del Sur de Veracruz

Durante la mañana de este sábado 20 de junio, se registró un hecho de violencia en el cual se dio a conocer que una persona del sexo masculino habría perdido la vida, lo que ocasionó una intensa movilización policiaca al sur de la entidad veracruzana.

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De acuerdo con los primeros reportes, se dio a conocer que un hombre habría sido asesinado durante un ataque armado directo ocurrido en la colonia Emiliano Zapata. El hecho se registró exactamente sobre la calle Durango, a la altura de la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, al sur del estado de Veracruz.

Fueron los habitantes del sector quienes reportaron a las autoridades tras escuchar al menos cinco detonaciones de arma de fuego, las que presuntamente acabaron con la vida del hombre que sufrió el ataque armado.

Tras registrarse estos hechos de violencia, autoridades arribaron al lugar de los hechos y fueron los elementos ministeriales quienes iniciaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.

Se desconoce la identidad de la víctima del ataque a disparos al sur de Veracruz

Asimismo, se dio a conocer que, como parte de las diligencias, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde permanece en calidad de desconocido, ya que hasta el momento no se ha llevado a cabo el reconocimiento del cuerpo y no ha sido reclamado por familiares.

Autoridades montaron un operativo para intentar dar con él o los responsables; sin embargo, hasta el momento no hay reporte de personas que hayan resultado detenidas tras estos hechos de violencia registrados a la altura de la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, al sur del estado de Veracruz, donde un hombre perdió la vida por disparos de arma de fuego.