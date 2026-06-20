Muere Motociclista al Chocar contra Poste en Coatzacoalcos; Perdió el Control de su Unidad

En Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, se dio a conocer la muerte de una persona tras registrarse un accidente vial en la zona poniente de la ciudad. Muere motociclista al impactarse contra un poste durante la madrugada de este sábado 20 de junio.

Los hechos se registraron cuando el hombre se trasladaba a bordo de una motocicleta y, por causas que aún se desconocen, perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un poste de concreto al circular sobre la avenida Jirafas, frente a la colonia Punta Caracol, al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos.

El percance se registró con dirección al Malecón Costero, justo al llegar a la curva, y terminó estrellándose contra la estructura de concreto. Presuntamente, la víctima mortal de este accidente no portaba casco cuando se registraron los hechos.

Al lugar acudieron integrantes de Voluntarios Alfa y Omega, quienes confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las corporaciones policiacas.

Personal de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes.

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