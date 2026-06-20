Muere Motociclista al Chocar contra Poste en Coatzacoalcos; Perdió el Control de su Unidad

Un motociclista perdió la vida tras chocar contra un poste cerca del malecón costero de Coatzacoalcos. Presuntamente circulaba sin equipo de seguridad.

Muere Motociclista al Chocar contra Poste en Coatzacoalcos; Perdió el Control de su UnidadFoto: N+

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Impactante accidente en Coatzacoalcos: un motociclista pierde la vida tras chocar contra un poste. Se presume que no llevaba casco.

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