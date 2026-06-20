Identifican Cuerpo Hallado en Fosa Clandestina de Jáltipan de Morelos, al Sur de Veracruz

El cuerpo hallado en una de las fosas del sur de Veracruz fue identificado. Se trata de Fredy Reyes, desaparecido desde hace más de un año.

Identifican Cuerpo Hallado en Fosa Clandestina de Jáltipan de Morelos, al Sur de VeracruzFoto: Colectivo Buscando tus Huellas Coatzacoalcos

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Identifican a Fredy Reyes en fosa clandestina en Veracruz. Desaparecido hace más de un año, su familia le dará sepultura en Acayucan. Conoce más sobre este caso.

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