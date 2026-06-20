Identifican Cuerpo Hallado en Fosa Clandestina de Jáltipan de Morelos, al Sur de Veracruz

Durante el transcurso de las últimas horas, se dio a conocer la confirmación de la identidad de uno de los cuerpos hallados en una de las fosas clandestinas descubiertas a inicios del mes de febrero de este año al sur de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dan Prisión Preventiva a Policías Estatales por Presunto Secuestro y Tortura en Veracruz

De acuerdo con la información obtenida, se trata de Fredy Mariano Reyes, quien permanecía desaparecido desde hace un año y cuatro meses. La fosa donde fue hallado se encuentra en la comunidad de El Cocuital, en Jáltipan de Morelos, al ser de la entidad veracruzana.

Familiares indican que Fredy fue privado de la libertad el pasado 14 de febrero de 2025 cuando salía de su domicilio localizado en la colonia El Fénix, en Acayucan, municipio perteneciente a la zona sur de la entidad veracruzana.

Se informó que, luego de llevarse a cabo las labores de búsqueda y exhumación del cuerpo de dicha fosa por parte de las autoridades, fue confirmada la identidad de Fredy. Familiares de la víctima mencionaron que pertenecían al colectivo Buscando tus Huellas Coatzacoalcos.

Familiares de Fredy le darán sepultura en el municipio de Acayucan, Veracruz

De acuerdo con lo informado, fue el colectivo quien se abocó a la búsqueda de los restos de Fredy en los últimos meses en la zona sur del estado de Veracruz. Mientras tanto, se informó que continúan las diligencias en las fosas clandestinas de El Cocuital.

Los restos de Fredy fueron identificados y posteriormente entregados a sus familiares durante la mañana del pasado viernes 19 de junio, y sus seres queridos dieron a conocer que le darán una cristiana sepultura en el municipio de Acayucan, perteneciente a la zona sur de la entidad veracruzana.