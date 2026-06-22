Identifican en Puebla Cuerpos de Dos Veracruzanos Desaparecidos de Coatzacoalcos y Minatitlán

Hilda Alejandra Sánchez Domínguez, originaria de Coatzacoalcos, nacida el 22 de abril de 1980 y Juan Antonio Domínguez, originario de Minatitlán, nacido el 20 de junio de 1970, son dos veracruzanos de la zona sur que se encontraban desaparecidas y cuyos cuerpos permanecen bajo resguardo de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en espera de ser reclamados por sus familiares.

Foto: Fiscalía General del Estado de Puebla

La información fue difundida a través del micrositio del Programa de Identificación Humana de la Fiscalía poblana, donde se detalla que las identificaciones fueron posibles gracias al cotejo de huellas dactilares con registros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fiscalía Identifica a 224 Cuerpos de Desaparecidos en Puebla

Los familiares de las personas identificadas pueden iniciar el procedimiento de reconocimiento a través de los mecanismos establecidos en las fichas de identificación, con el fin de que los cuerpos sean entregados conforme a los protocolos legales correspondientes.

La Fiscalía de Puebla mantiene disponible la información en su plataforma digital como parte de las acciones del Programa de Identificación Humana.

Empresario veracruzano muere asesinado en Puebla

Este fin de semana familiares y amigos de Abraham Ruíz Aguilar, le dieron el último adiós en la ciudad de Xalapa de forma privada. El empresario xalapeño de 33 años, fue asesinado durante un ataque armado registrado la madrugada del pasado viernes 19 de junio en la ciudad de Puebla.

Según la información proporcionada los hechos ocurrieron sobre la Calzada Zavaleta, a la altura de la colonia Santa Cruz Buenavista, cuando la víctima viajaba a bordo de un automóvil en compañía de su pareja.

Versiones preliminares señalan que dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y accionaron sus armas de fuero en repetidas ocasiones contra el vehículo. Abraham Ruiz recibió un impacto de bala en la cabeza y perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó con lesiones menores provocadas por esquirlas de cristal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla indicó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

Autoridades señalan que mantienen diversas líneas de investigación relacionadas con el caso, entre ellas, un asalto a mano armada y una posible extorsión o cobro de piso. Sin embargo, hasta el momento, no existe una versión oficial que confirme el móvil del crimen.

Ruiz Aguilar era propietario de un centro nocturno en Puebla y anteriormente administró diversos negocios de entretenimiento para adultos en Xalapa.