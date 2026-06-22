Identifican en Puebla Cuerpos de Dos Veracruzanos Desaparecidos de Coatzacoalcos y Minatitlán

Fiscalía de Puebla mantiene bajo resguardo dos cuerpos, los cuales ya se encuentran plenamente identificados. Se dio a conocer que ambos son del sur de Veracruz.

Identifican dos cuerpos desaparecidos de Veracruz en PueblaFoto: Fiscalía General del Estado de Puebla

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Empresario veracruzano asesinado en Puebla. Abraham Ruíz Aguilar fue víctima de un ataque armado. La Fiscalía investiga posibles móviles del crimen. Conoce más sobre este caso.

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