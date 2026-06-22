Dan Último Adiós al Empresario Abraham 'R' en Xalapa; Fue Víctima de un Ataque Armado en Puebla

Durante este fin de semana, familiares y amigos de Abraham Ruíz Aguilar, dedicado al ramo empresarial, le dieron el último adiós en la ciudad de Xalapa, en una ceremonia realizada de forma privada.

De acuerdo con lo informado, el empresario de origen xalapeño de 33 años fue asesinado durante un ataque armado que se registró durante la madrugada del pasado viernes 19 de junio en la ciudad de Puebla.

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Según la información de los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la Calzada Zavaleta, a la altura de la colonia Santa Cruz Buenavista, cuando la víctima viajaba a bordo de un automóvil en compañía de otra persona quien presumiblemente era su pareja.

De acuerdo con versiones preliminares, señalan que dos hombres a bordo de una motocicleta habrían interceptado la unidad en la que viajaba el empresario y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo.

Derivado de estos hechos, Abraham Ruiz recibió un impacto de bala en la cabeza, por lo que perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó con lesiones menores provocadas por esquirlas de cristal de la unidad.

Fiscalía General de Puebla investiga el asesinato del empresario xalapeño

La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y de esta manera poder dar con los responsables de este hecho.

Autoridades investigan diversas líneas relacionadas con el caso, entre ellas, un asalto a mano armada y una posible extorsión o cobro de piso. Sin embargo, hasta el momento, no existe una versión oficial que confirme el móvil del crimen.

Según lo informado, el empresario Abraham Ruiz Aguilar era propietario de un centro nocturno en Puebla y anteriormente administró diversos negocios de entretenimiento para adultos en la ciudad de Xalapa, capital de la entidad veracruzana.