Dan Último Adiós al Empresario Abraham 'R' en Xalapa; Fue Víctima de un Ataque Armado en Puebla

Tras ser privado de la vida en un ataque armado en el estado de Puebla, familiares del empresario Abraham "R", le dieron el último adiós en la ciudad de Xalapa.

Dan Último Adiós a Abraham 'R' en Xalapa, Veracruz; Fue Víctima de un Ataque Armado en PueblaFoto: Google Maps

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Familiares dan el último adiós a Abraham Ruiz, empresario xalapeño asesinado en Puebla. La investigación sigue abierta para esclarecer el caso.

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