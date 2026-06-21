Hallan Cuerpo sin Vida de un Hombre en un Rancho de Agua Dulce, Veracruz

En Agua Dulce, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz, durante la mañana del domingo 21 de junio se registró una intensa movilización policíaca debido a un hallazgo ocurrido en un rancho de dicha zona.

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Según los primeros reportes, fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino en el acceso a un rancho ubicado entre los límites del ejido Los Soldados y el de Díaz Ordaz. Se dio a conocer que en ese mismo acceso también fue encontrada una camioneta con placas del estado de Veracruz.

Derivado de estos hechos, varios elementos de seguridad acudieron al sitio donde se registró el hallazgo y procedieron a llevar a cabo el acordonamiento de la zona. De acuerdo con la información recabada, hasta el momento no hay reporte de personas detenidas en relación con estos hechos.

Asesinan a un hombre cerca de una carretera del sur del estado de Veracruz

Un hecho de violencia se registró la mañana de este sábado 20 de junio al sur de la entidad veracruzana, en el cual se dio a conocer que una persona del sexo masculino habría perdido la vida, lo que ocasionó una intensa movilización policiaca.

El hecho se registró exactamente sobre la calle Durango, en la colonia Emiliano Zapata, a la altura de la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, al sur del estado de Veracruz. Se dio a conocer que en el lugar un hombre habría sido asesinado durante un ataque armado directo.

Habitantes del lugar reportaron escuchar al menos cinco detonaciones de arma de fuego, por lo que autoridades arribaron al lugar de los hechos. Posteriormente, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, de quien se desconoce la identidad.