Hallan Cuerpo sin Vida de un Hombre en un Rancho de Agua Dulce, Veracruz

El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida en un rancho del municipio de Agua Dulce, al sur de Veracruz, lo que ocasionó una intensa movilización policiaca.

Hallan Cuerpo sin Vida de un Hombre en un Rancho de Agua Dulce, VeracruzFoto: Cristina Juárez del Sue

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Hallazgo impactante en Agua Dulce, Veracruz: encuentran cuerpo sin vida en un rancho, movilización policiaca en marcha. Se desconoce su identidad y aún no hay detenidos.

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