Auto Sin Control se Impacta Contra Vivienda y Mata a Mujer de la Tercera Edad en Veracruz

Durante la mañana de este lunes 22 de junio, una mujer de la tercera edad murió luego de que un automóvil se quedó presuntamente sin frenos, en el municipio de Las Choapas, al sur de Veracruz

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pareja de Motociclistas Resultan Lesionados en Fuerte Accidente en Veracruz

De acuerdo con el reporte, el auto sin control derribó la barda de una vivienda y dejó a una mujer de 77 años herida, quien murió minutos más tarde en el hospital al que fue trasladada por las lesiones. El accidente ocurrió sobre la calle Abelardo Rodríguez, en la colonia Agraria.

Según datos, el vehículo era conducido por Arnulfo N, un hombre que realizaba trabajos en la zona cuando la unidad presentó una falla mecánica y comenzó a desplazarse cuesta abajo sin control. Derivado de los hechos, elementos de Protección Civil arribaron para brindar atención y trasladaron a la lesionada al Hospital El Plan de Petróleos Mexicanos, donde momento más tarde falleció.

Tras el accidente, autoridades ministeriales se encargaron de realizar las diligencias correspondientes, para esclarecer los hechos que causaron que una adulta mayor perdiera la vida en Las Choapas.

Motociclista resulta lesionado en choque sobre el bulevar Córdoba-Peñuela

Un motociclista resultó lesionado la noche de este sábado tras verse involucrado en un accidente sobre el bulevar Córdoba-Peñuela, a la altura de la zona industrial, cerca de una empresa refresquera. De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta habría sido impactada presuntamente por un autobús de la línea Metro, lo que provocó que el conductor quedara tendido sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar arribaron cuerpos de auxilio para brindar atención prehospitalaria al lesionado, así como elementos de seguridad para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes. El percance ocasionó afectaciones parciales a la circulación vehicular mientras se desarrollaban las labores de atención.