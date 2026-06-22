Auto Sin Control se Impacta Contra Vivienda y Mata a Mujer de la Tercera Edad en Veracruz

Un auto se impactó contra una vivienda, en la que se encontraba una mujer de la tercera edad, quien perdió la vida tras las lesiones que sufrió

Adulta mayor muereFoto: N+

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Tragedia en Las Choapas: Auto sin control impacta vivienda y cobra la vida de una mujer de 77 años. ¿Qué causó el accidente? Descúbrelo aquí.

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