Aviso Especial por Tormentas en Veracruz del 22 al 24 de Junio 2026: Alertan por Inundaciones

Por el temporal lluvioso que se pronostica para el estado de Veracruz en las próximas horas y días las autoridades de Protección Civil emitieron un aviso especial.

Mapa de Veracruz por pronostico de temporal lluviosoFoto: CEEC Protección Civil

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Atención Veracruz! Se esperan lluvias intensas y tormentas eléctricas hasta el 24 de junio. Protección Civil emite recomendaciones para evitar riesgos. Conoce los detalles y mantente seguro.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+