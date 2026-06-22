Aviso Especial por Tormentas en Veracruz del 22 al 24 de Junio 2026: Alertan por Inundaciones

Las autoridades de Protección Civil informaron acerca de una vaguada en superficie con eje sobre el suroeste del Golfo de México y la divergencia del viento generada por una vaguada superior, favorecerán una atmósfera más húmeda e inestable con potencial para lluvias y tormentas eléctricas (lluvias intensas, descargas eléctricas.

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También se espera la presencia de viento con rachas fuertes, incluso existe la posibilidad de caída de granizo y en algunas ocasiones torbellinos) en el estado de Veracruz, específicamente durante los días martes 23 y miércoles 24. Se espera que a partir del próximo jueves 25, se pronostican condiciones menos inestables que ayudarán a la disminución del potencial de precipitaciones.

Esto señala el pronóstico detallado para los próximos días en Veracruz

También se dio a conocer lo que señala el pronóstico para los próximos días en la entidad veracruzana, y así tomar las precauciones debidas por la presencia del temporal lluvioso que afectara al estado después de estos días de temperaturas elevadas.

Lunes 22: Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado y máximos de 20 a 50 mm en las partes altas de las cuencas del sur, siendo probables mayores a estos rangos de forma más dispersa. Viento del Norte, Noreste, Este y Sureste de 20 a 35 km/h, con rachas de 45 km/h en las costas y mayores en zonas de tormentas. Ambiente diurno relativamente caluroso a caluroso. Oleaje de 0.5 a 1.5 metros en las proximidades de la costa.

Martes 23: Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Acumulados de 5 a 20 mm en promedio en la entidad y máximos de 50 a 100 mm, especialmente en entre las cuencas del Actopan al Tonalá y de 20 a 50 mm en el resto de las cuencas, siendo probables mayores a estos rangos de forma más dispersa. Viento del Noreste, Este y Sureste de 20 a 35 km/h, con rachas de 45 km/h en las costas y mayores en zonas de tormentas. Ambiente diurno relativamente caluroso a caluroso. Oleaje de 0.5 a 1.5 metros en las proximidades de la costa.

Miércoles 24: Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado y máximos de 50 a 70 mm en entre las cuencas del Actopan al Tonalá y de 20 a 50 mm en el resto de las cuencas, siendo probables mayores a estos rangos de forma más dispersa. Viento del Norte, Noreste y Este de 20 a 35 km/h, con rachas de 45 km/h en las costas y mayores en zonas de tormentas. Ambiente diurno relativamente caluroso a caluroso. Oleaje de 0.5 a 1.5 metros en las proximidades de la costa.

Emiten recomendaciones por temporal lluvioso

También se exhortó a la ciudadanía a realizar ciertas acciones de manera preventiva para reducir las afectaciones que podrían presentarse como encharcamientos o inundaciones, por ejemplo: