Irán Podrá Ingresar a EUA Dos Días antes del Partido ante Egipto del Mundial 2026

Estados Unidos suavizó las restricciones sobre los preparativos de viaje de la selección iraní para el Mundial, permitiendo que el equipo viaje dos días antes de su próximo partido, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

Anteriormente, a la selección iraní solo se le permitía entrar en Estados Unidos un día antes de cada partido, una medida que llevó al entrenador a afirmar que Irán era "la selección más oprimida de todo el Mundial".

Irán debe salir de EUA el día del partido y regresar a Tijuana

"Para el tercer partido de la selección iraní en Seattle, el 26 de junio, se le ha permitido entrar en Estados Unidos dos días antes del partido", declaró un portavoz del DHS.

"La selección iraní seguirá estando obligada a marcharse el mismo día en que termine el partido. Las medidas de seguridad y el protocolo generales siguen siendo los mismos. Seguimos comprometidos a garantizar que el torneo sea lo más seguro posible tanto para los jugadores como para el personal y los aficionados".

Queja por restricciones

Irán expresó la semana pasada su intención de presentar una queja ante la FIFA por las restricciones de viaje a las que se ha visto sometida la selección, que se ve obligada a desplazarse desde su base para el torneo en Tijuana, México, para jugar en Estados Unidos.

Las restricciones se producen en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y Teherán tras una guerra de casi cuatro meses.

Un agente de policía interactúa con un manifestante pro-régimen iraní que ondea una bandera. Foto: Reuters

En marzo, el presidente Donald Trump afirmó que, aunque Irán era bienvenido a participar en el torneo, consideraba que no era apropiado que permaneciera allí entre partido y partido "por su propia vida y seguridad".

¿Cuántos días antes podrá entrar Irán a EUA?

El gobierno de Estados Unidos anunció que permitirá a la selección de Irán entrar en el país norteamericano hasta dos días antes de su próximo partido en el Mundial, previsto para el próximo viernes en Seattle, después de que los persas se quejasen de las restricciones implementadas por la administración Trump en sus dos primeros encuentros.

"Para el tercer partido del equipo iraní en Seattle, programado para el 26 de junio, se ha autorizado al equipo a ingresar a Estados Unidos dos días antes del encuentro".

El anuncio llega después de que la FIFA prometiera a Irán que para su tercer partido contarían con mayor margen para ingresar al país desde México, a donde el equipo que dirige Amir Ghalenoei tuvo que trasladar su campamento base (inicialmente previsto en Tucson, Arizona) debido a la guerra iniciada contra la república islámica por Estados Unidos e Israel en febrero.

En todo caso, pese a la relajación de limitaciones anunciada hoy para la entrada del equipo en territorio estadounidense, Seguridad Nacional ha dicho que mantiene el estricto protocolo para que el conocido como 'Team Melli' abandone Estados Unidos tras el pitido final en Seattle.

Irán jugará el próximo viernes en Seattle contra Egipto en partido de la tercera jornada del Grupo G, clave para determinar qué equipos de esta zona pasarán a dieciseisavos de final.

HVI