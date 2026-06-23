Irán Podrá Ingresar a EUA Dos Días antes del Partido ante Egipto del Mundial 2026

A la selección iraní solo se le permitía entrar en EUA un día antes de cada partido, una medida que llevó al entrenador a afirmar que Irán era "la selección más oprimida de todo el Mundial 2026"

Irán Podrá Ingresar a EUA Dos Días antes del Partido ante Egipto del Mundial 2026Jugadores de Irán en Mundial 2026. Foto: Reuters

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La selección iraní seguirá obligada a marcharse el mismo día en que termine el partido. Las medidas de seguridad y el protocolo generales siguen siendo los mismos

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