Analiza Congreso de Puebla Solicitud de Destitución de Alcaldesa de Acatlán de Osorio, Puebla

Avanza en el Congreso del Estado de Puebla la solicitud de destitución de la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Bárcenas, ante diversos señalamientos de anomalías dentro de su administración.

El Presidente del Poder Legislativo, Pável Gaspar Ramírez, confirmó que el recurso ya fue presentado de manera formal ante el Congreso de Puebla y dará el cauce legal correspondiente.

Recaban pruebas y evidencias para la destitución de Guadalupe Bárcenas

Explicó que durante la sesión ordinaria del próximo 25 de junio se dará cuenta de la solicitud ante el pleno y posteriormente será turnada a la comisión competente.

Será dicha comisión la encargada de recabar y analizar todas las pruebas y evidencias necesarias para determinar si existen o no los elementos jurídicos que justifiquen una posible destitución.

Señaló que el procedimiento debe desarrollarse con apego a derecho y respetando el debido proceso, por lo que no habrá resoluciones anticipadas.

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Asimismo, indicó que en caso de que las pruebas resulten suficientes, se podrá citar a los funcionarios involucrados para que comparezcan en audiencia y presenten los argumentos que consideren pertinentes.

Por el momento, el congreso del estado se encuentra en la etapa inicial de revisión de la solicitud, por lo que serán las comisiones correspondientes las que definan los siguientes pasos del procedimiento.

Con información de N+

JAPR