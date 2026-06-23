Analiza Congreso de Puebla Solicitud de Destitución de Alcaldesa de Acatlán de Osorio, Puebla

El recurso ya fue presentado de manera formal ante el Congreso de Puebla y dará el cauce legal correspondiente.

Guadalupe Bárcenas ha sido señalada ante supuestas anomalías de la administración.Foto: Facebook Lupita Bárcenas

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El Congreso de Puebla avanza en la solicitud de destitución de Guadalupe Bárcenas. Se investigan anomalías en su administración. ¿Qué sigue en el proceso?

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