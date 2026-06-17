Con Granaderos Recuperan Palacio Municipal de Acatlán de Osorio en Puebla tras Manifestación

Policía Estatal resguarda las instalaciones tras el desalojo de protestantes quienes exigen la revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.

Los manifestantes fueron desalojados de las instalaciones.Foto: X @laredcincoradio

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Sin diálogo: Manifestantes desalojados del Palacio Municipal de Acatlán de Osorio. La alcaldesa Bárcenas se mantiene firme mientras la SEGOB busca reanudar conversaciones. ¿Qué pasará ahora?

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