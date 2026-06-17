Con Granaderos Recuperan Palacio Municipal de Acatlán de Osorio en Puebla tras Manifestación

La mañana de este miércoles 17 de junio granaderos de la Policía Estatal aseguraron los accesos de la Presidencia Municipal de Acatlán de Osorio, luego de que fue tomada por manifestantes en los últimos días.

En el lugar, se mantiene un operativo donde un grupo de integrantes del cabildo destituyeron en sesión extraordinaria a funcionarios públicos del municipio.

No hubo diálogo entre manifestantes y personal de Gobernación en Puebla

La Secretaría de Gobernación de Puebla (SEGOB) informó que, tras 8 horas de espera, funcionarios de su dependencia se retiraron de la mesa de diálogo que se iba a realizar la mañana del martes.

La reunión estaba programada a las 9 de la mañana 16 de junio, sin embargo, los regidores involucrados en la protesta en contra del Gobierno Municipal, no se presentaron.

¿Qué pasa en Acatlán de Osorio, Puebla?

Se sabe que varios regidores del Ayuntamiento local, destituyeron en sesión extraordinaria al secretario de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez López, y al secretario general, Álvaro Cruz Martínez.

Los integrantes del cabildo acusan presuntos abusos de autoridad y diversas irregularidades, incluso hubo protestas afuera del Palacio Municipal exigiendo la renuncia de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.

Mientras tanto, la Presidenta Municipal de Acatlán de Osorio dijo que dicha sesión no tiene validez oficial, y ratificó a ambos secretarios en sus puestos.

Esta mañana hay presencia de Seguridad Pública con granaderos en las instalaciones y se espera que se restablezca el orden, y se reanuden las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Comisión de Derechos Humanos (CDH) y Fiscalía General del Estado (FGE).

Con información de N+

JAPR