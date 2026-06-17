Asalto a Tienda Departamental Desata Persecución y Balacera en Puebla

Un violento asalto registrado este martes 16 de junio en una tienda departamental de autoservicio en la plaza comercial Cruz del Sur, ubicada sobre el Bulevar Forjadores de Puebla, derivó en una balacera y una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

Foto: Reporte ciudadano anónimo

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos encapuchados ingresó al establecimiento ubicado en la plaza comercial del municipio de Cuautlancingo en Puebla y sustrajeron teléfonos celulares, así como, diversos aparatos electrónicos que se encontraban en exhibición.

Arrestan a asaltante de tienda Coppel en Cuautlancingo, Puebla

Una vez que personal de Seguridad Ciudadana de Cuautlancingo y Puebla tuvieron conocimiento, acudieron al sitio para detener a los delincuentes, pero estos a tratar de escapar de las autoridades realizaron detonaciones de arma de fuego, lo que causó alarma entre comerciantes, visitantes y clientes.

Con este operativo las autoridades lograron la detención de un presunto asaltante quien fue puesto a disposición del Ministerio Público y el aseguramiento de una motocicleta, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades policiales.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR