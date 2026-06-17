Asalto a Tienda Departamental Desata Persecución y Balacera en Puebla

Un grupo de sujetos encapuchados ingresó al establecimiento de la plaza comercial de Cuautlancingo en Puebla y sustrajeron teléfonos celulares.

Uno de los ladrones fue capturado después del operativo.Foto: SSC Cuautlancingo

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Violento robo en plaza comercial de Puebla termina en balacera. Delincuentes encapuchados sustrajeron celulares y electrónicos. Conoce cómo la policía actuó rápidamente.

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