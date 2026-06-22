Aficionados Reciben a la Selección de Irán en Tijuana tras su Partido en Los Ángeles

Seguidores aguardaron la llegada del equipo a su hotel de concentración tras su encuentro frente a Bélgica

Reciben a Selección de Irán en TijuanaFoto: N+

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Aficionados se congregan en Tijuana para recibir a la selección de Irán tras su juego en Los Ángeles. Conoce cómo fue el emotivo recibimiento.

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