Aficionados Reciben a la Selección de Irán en Tijuana tras su Partido en Los Ángeles

Un grupo de aficionados se reunió la tarde de este domingo a las afueras del hotel de concentración de la selección de Irán en Tijuana para expresar su respaldo al equipo tras su partido ante Bélgica, disputado en Los Ángeles, California.

Los asistentes permanecieron en las inmediaciones del hotel con la esperanza de convivir brevemente con los jugadores a su llegada a la ciudad.

Entre los presentes se encontraban integrantes de la comunidad iraní radicada en Estados Unidos y residentes de la región que han seguido de cerca la estancia del combinado asiático en Baja California.

A la llegada de la selección, varios aficionados aprovecharon la oportunidad para solicitar autógrafos y tomarse fotografías con los futbolistas.

La convivencia se desarrolló por algunos minutos y permitió a los seguidores expresar su apoyo al equipo durante su participación en el torneo internacional.

Despliegan operativo de seguridad

Ante el arribo de los jugadores, elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional implementaron un operativo de vigilancia sobre el bulevar Agua Caliente y en los accesos al hotel.

Las acciones tuvieron como objetivo resguardar tanto a los integrantes de la selección como a las personas que acudieron al lugar para recibirlos.

Desde su llegada a la ciudad, la selección de Irán ha generado interés entre aficionados locales y miembros de la comunidad iraní que reside en la región fronteriza.

Durante los últimos días, seguidores han acudido de manera constante a entrenamientos, traslados y actividades públicas relacionadas con el equipo para mostrar su apoyo.

Información Atenas Gómez

APG