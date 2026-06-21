Avanza Control de Incendio Forestal en la Carretera Ensenada-Tecate; Mantienen Operativo

Bomberos, brigadistas y fuerzas federales continúan trabajando en la zona afectada por el fuego

Avanza Control de Incendio Forestal en la Carretera Ensenada-TecateFoto: Bomberos de Ensenada

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Significativos avances en el control del incendio en Ensenada-Tecate. Helicóptero y fuerzas federales trabajan sin descanso. Conoce más sobre el operativo y sus desafíos.

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