Avanza Control de Incendio Forestal en la Carretera Ensenada-Tecate; Mantienen Operativo

Elementos de la Dirección de Bomberos de Ensenada continúan las labores para combatir un incendio forestal registrado a la altura del kilómetro 88 de la carretera Ensenada-Tecate, donde las autoridades reportan avances significativos en el control del siniestro.

De acuerdo con el informe más reciente, aunque el incendio presenta un importante avance en su contención, los trabajos de combate no han concluido.

Las brigadas permanecen en el área realizando labores de sofocación y liquidación para evitar que el fuego vuelva a propagarse.

Operativo reúne a diversas corporaciones

En las acciones participan elementos de distintas estaciones de Bomberos de Ensenada, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, corporaciones de seguridad pública y brigadistas de la región.

Además, un helicóptero ha realizado descargas de agua para reforzar las labores terrestres y facilitar el control del incendio.

Las autoridades señalaron que las condiciones de viento variable continúan siendo uno de los principales desafíos para quienes trabajan en el lugar.

Por ello, se mantiene una vigilancia constante sobre los puntos con mayor riesgo de reactivación.

Las corporaciones involucradas informaron que el operativo permanecerá activo hasta lograr la extinción total del incendio.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a la información oficial y evitar acercarse a las zonas donde continúan desarrollándose las labores de emergencia.

Información Patricia Lafarga

APG