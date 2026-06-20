Aficionados en Tijuana Despiden a la Selección de Irán Antes de Viajar a Los Ángeles

Un grupo de aproximadamente 15 aficionados se reunió este viernes a las afueras del hotel de concentración de la selección de Irán en Tijuana para despedir al equipo antes de su viaje a Los Ángeles, California, donde disputará su siguiente partido del torneo internacional de futbol.

Desde temprana hora, los aficionados permanecieron en las inmediaciones del hotel con la esperanza de tener un último encuentro con los jugadores antes de su traslado al aeropuerto.

Algunos de los asistentes portaban banderas, camisetas y otros artículos relacionados con la selección iraní.

Jugadores convivieron con los aficionados

Antes de abordar el transporte que los llevaría a su siguiente destino, varios integrantes del equipo se acercaron a los seguidores para agradecer las muestras de apoyo recibidas durante su estancia en la ciudad.

Los futbolistas firmaron autógrafos en camisetas, balones y otros recuerdos que los aficionados llevaron para la ocasión.

Durante las últimas semanas, la presencia de la selección iraní en Tijuana atrajo a seguidores provenientes de distintos puntos de México y Estados Unidos.

Las convivencias realizadas en el hotel de concentración permitieron a los aficionados acercarse al equipo y compartir momentos con los jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Tras concluir su estancia temporal en la ciudad, la selección emprendió su viaje hacia Los Ángeles para continuar con su participación en la competencia internacional.

Autoridades mantuvieron las medidas de seguridad y logística necesarias para garantizar el traslado del equipo sin contratiempos.

Información Miguel Martínez

APG