Aficionados en Tijuana Despiden a la Selección de Irán Antes de Viajar a Los Ángeles

Los jugadores convivieron con aficionados y firmaron recuerdos antes de partir a su siguiente compromiso

Aficionados en Tijuana Despiden a la Selección de IránFoto: N+

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Aficionados en Tijuana despiden a la selección de Irán antes de su viaje a Los Ángeles. Los jugadores agradecieron el apoyo firmando autógrafos y compartiendo momentos únicos.

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