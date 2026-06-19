Suman 44 Cuerpos Localizados en Fosas de Miguel Alemán en Mexicali a 6 Meses de Búsqueda

A más de seis meses del hallazgo de las primeras fosas clandestinas en la zona de Miguel Alemán, en Mexicali, autoridades mantienen los trabajos de búsqueda y aseguran que aún no pueden descartar la localización de más víctimas. Hasta el momento, se han recuperado 44 cuerpos en 22 puntos de inhumación detectados en el área.

De acuerdo con las investigaciones, los restos localizados tenían en promedio alrededor de seis años en el lugar.

Las autoridades informaron que la mayoría de las víctimas ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares, permitiendo que decenas de casos de desaparición tengan una respuesta después de años de incertidumbre.

Nuevos patrones obligan a reforzar la búsqueda

La Comisión Local de Búsqueda señaló que, pese a los avances alcanzados, será necesario regresar a zonas previamente inspeccionadas.

Según explicó su titular, los nuevos patrones detectados durante las investigaciones han llevado a replantear las estrategias de exploración para evitar que posibles indicios queden sin ser localizados.

Los cuerpos recuperados han sido encontrados en distintas condiciones, incluyendo restos calcinados, carbonizados y en avanzado estado de descomposición.

Ante este panorama, las autoridades consideran que aún existe la posibilidad de localizar más víctimas en el área, incluso en sectores donde previamente ya se realizaron trabajos de búsqueda.

Operativos Continuarán en la Zona

La Comisión Local de Búsqueda reiteró que las labores en el denominado cementerio clandestino de Miguel Alemán continuarán hasta agotar todas las líneas de exploración disponibles.

El objetivo, señalaron, es brindar certeza a las familias que continúan buscando a sus seres queridos y avanzar en el esclarecimiento de los casos relacionados con este sitio.

Información Kitzia Gomez

APG