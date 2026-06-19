Suman 44 Cuerpos Localizados en Fosas de Miguel Alemán en Mexicali a 6 Meses de Búsqueda

Autoridades prevén realizar nuevos barridos en áreas ya intervenidas para descartar más puntos de inhumación

Continúa la Búsqueda en Fosas de Miguel Alemán, MexicaliFoto: N+

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La búsqueda en las fosas de Mexicali sigue tras hallar 44 cuerpos. Las autoridades no descartan más hallazgos. La esperanza de las familias continúa. Conoce los detalles de esta investigación.

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