Activan Protocolos en Albergue del DIF en Tijuana Tras Intento de Fuga de Cuatro Menores

Familiares expresaron preocupación por la comunicación y seguimiento de menores bajo resguardo

Activan Protocolos en Albergue del DIF Tras Intento de Salida de Cuatro MenoresFoto: N+

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Preocupación en Tijuana: intento de fuga en albergue del DIF. Familias buscan respuestas sobre la atención a menores. Conoce las acciones que se implementarán para mejorar la situación.

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