Activan Protocolos en Albergue del DIF en Tijuana Tras Intento de Fuga de Cuatro Menores

Un intento de salida por parte de cuatro adolescentes en el albergue temporal del DIF Estatal, ubicado en la Tercera Etapa del Río en Tijuana, generó una movilización al interior y exterior de las instalaciones, así como inquietud entre familiares de menores que permanecen bajo resguardo.

De acuerdo con los reportes, una adolescente intentó abandonar las instalaciones al tratar de cruzar una de las bardas perimetrales del inmueble.

Sin embargo, personal encargado de la vigilancia logró intervenir antes de que la menor saliera del lugar, lo que derivó en la activación de los protocolos internos de seguridad.

Familiares Acudieron para Solicitar Información

Tras conocerse el incidente, familiares de menores resguardados acudieron al albergue para conocer la situación y expresar diversas inquietudes relacionadas con la atención de sus hijos.

Una madre señaló que su hija de cinco años permanece en el centro desde hace aproximadamente un mes, luego de ser canalizada por un presunto caso de violencia familiar. Indicó que hasta el momento no ha podido verla de manera presencial y que únicamente le han informado sobre la posibilidad de mantener contacto mediante videollamadas.

Otra familiar manifestó preocupación por el estado de salud de su nieta de 13 años, quien presuntamente enfrenta problemas renales y permanece bajo resguardo en el albergue.

Según relató, ha solicitado información sobre la menor, pero aseguró que las citas programadas para recibir actualizaciones han sido reprogramadas en varias ocasiones.

Activaron protocolos de manera inmediata

La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Baja California, Diana Asunción Pérez, informó que la situación fue atendida de manera inmediata mediante los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Explicó que personal multidisciplinario acudió para brindar acompañamiento a los adolescentes involucrados y dar seguimiento a la situación.

La funcionaria reconoció la preocupación expresada por familiares de menores bajo resguardo y señaló que se fortalecerán los mecanismos de atención.

Entre las acciones anunciadas se contempla ampliar horarios de servicio y reforzar la comunicación con padres y tutores para atender sus dudas e inquietudes.

Información Atenas Gómez

APG