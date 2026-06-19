Detienen a Tres Presuntos Implicados en Doble Homicidio en Torre Comercial de Tijuana

Tres personas fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal de Tijuana como presuntos responsables del doble homicidio ocurrido la tarde del miércoles 17 de junio en una torre comercial ubicada en Zona Río.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los agentes atendieron un reporte que alertaba sobre una agresión armada contra dos personas al interior del sótano de un edificio ubicado en Zona Río.

Tras confirmar los hechos, las corporaciones desplegaron un operativo para ubicar a los responsables.

Con apoyo de las herramientas de videovigilancia y monitoreo municipal, las autoridades identificaron el vehículo presuntamente utilizado por los agresores para escapar.

La unidad, un taxi libre, fue localizada sobre la Vía Rápida a la altura de la colonia Anexa 20 de Noviembre, donde los oficiales lograron interceptarla.

Aseguran armas cartuchos y vehículo

Durante la intervención fueron detenidos Jesús Rogelio “N”, José Adrián “N” y Javier “N”, quienes, de acuerdo con la SSPCM, coinciden con las características proporcionadas por las autoridades investigadoras.

Además de las detenciones, fueron aseguradas tres armas de fuego, diversos cartuchos y el vehículo presuntamente utilizado durante la huida.

Las personas detenidas y los indicios localizados quedaron a disposición de la autoridad investigadora para continuar con las diligencias correspondientes.

Será la Fiscalía la encargada de determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y definir las acciones legales que procedan dentro de la investigación.

APG