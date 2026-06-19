Detienen a Tres Presuntos Implicados en Doble Homicidio en Torre Comercial de Tijuana

Durante el operativo fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos y el vehículo utilizado para la huida

Detenidos Doble Homicidio Zona Río TijuanaFoto: SSPCM

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Operativo en Tijuana: Detienen a tres por doble homicidio en torre comercial. Armas y vehículo asegurados. La investigación sigue en curso. Infórmate más.

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