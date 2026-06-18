Emiten Ficha de Búsqueda por Desaparición de Alexander Espinosa en Ensenada

Familiares y autoridades mantienen la búsqueda de Alexander Espinosa Galindo, de 34 años de edad, quien fue reportado como desaparecido desde la tarde del pasado 16 de junio en la colonia Invasión El Roble, en Ensenada.

De acuerdo con la información difundida en la pesquisa, Alexander fue visto por última vez alrededor de las 16:00 horas en dicha colonia y desde entonces se desconoce su paradero.

La desaparición ha generado preocupación entre sus seres queridos, quienes solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener información que contribuya a su localización.

Difunden Señas Particulares

Como características distintivas, Alexander Espinosa Galindo tiene tatuada una garra de león en uno de sus brazos y un personaje animado en el brazo derecho.

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro y una chamarra en color verde con negro.

Las autoridades exhortaron a la población a comunicarse de inmediato en caso de contar con datos que puedan ayudar a ubicarlo.

Cualquier información relacionada con su paradero puede reportarse al número de emergencias 911 o de forma anónima al 089.

Información Diego Robles

APG