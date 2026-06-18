Emiten Ficha de Búsqueda por Desaparición de Alexander Espinosa en Ensenada

El hombre de 34 años fue visto por última vez en la colonia Invasión El Roble el pasado 16 de junio

Buscan a Alexander Espinosa, Desaparecido en EnsenadaFoto: FGE

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Ayuda a encontrar a Alexander Espinosa, desaparecido en Ensenada desde el 16 de junio. Fue visto por última vez en la colonia Invasión El Roble. Cualquier información es vital.

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