Aficionados de Irán en California Viajan a Tijuana para Convivir con su Selección

Aficionados provenientes de California convivieron con jugadores y cuerpo técnico a las afueras de su hotel de concentración

Selección de Irán Convive con Aficionados Iraníes de CaliforniaFoto: N+

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