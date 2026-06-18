Aficionados de Irán en California Viajan a Tijuana para Convivir con su Selección

Un grupo de alrededor de 20 ciudadanos iraníes y familiares de personas originarias de ese país se reunió la tarde de este miércoles a las afueras del hotel donde se concentra la selección de Irán en Tijuana. Los asistentes viajaron desde distintas ciudades de California para expresar su respaldo al combinado nacional durante su estancia en la frontera.

Los aficionados arribaron principalmente desde Los Ángeles y San Diego, motivados por la oportunidad de convivir con la selección de su país.

Algunos señalaron que, además de apoyar al equipo, el encuentro representó una oportunidad para fortalecer los lazos entre integrantes de una comunidad que enfrenta distintos desafíos sociales y políticos fuera de su nación de origen.

Durante varios minutos, los asistentes pudieron acercarse a los futbolistas y miembros del cuerpo técnico para tomarse fotografías y solicitar autógrafos.

La convivencia se desarrolló en un ambiente de entusiasmo, donde jugadores y aficionados intercambiaron saludos, muestras de apoyo y conversaciones en su idioma natal.

Tijuana se convierte en punto de encuentro

Con banderas, porras y cantos, los seguidores acompañaron la llegada y salida de los integrantes de la selección, generando un ambiente festivo en las inmediaciones del hotel.

Los asistentes destacaron la importancia de poder ver de cerca al representativo iraní y sentirse parte de la experiencia que vive el equipo durante su preparación y participación en la competencia internacional.

La presencia de la selección iraní en la ciudad ha atraído a aficionados de distintas regiones de México y Estados Unidos, convirtiendo a Tijuana en un punto de encuentro para la comunidad iraní.

Durante los últimos días, seguidores del equipo han acudido a entrenamientos, hoteles y eventos relacionados con la selección para demostrar su apoyo y acompañar a los jugadores en su paso por Baja California.

Información Perla Velázquez

APG