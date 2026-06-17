Rescatan a Tres Mujeres Asiáticas Privadas de la Libertad en Tijuana; Hay Cuatro Detenidos

La movilización se originó tras un reporte que advertía sobre la posible privación de la libertad de tres mujeres dentro de un establecimiento ubicado en la Zona Centro

Rescatan a Tres Mujeres Asiáticas Privadas de la Libertad en Tijuana; Hay Cuatro DetenidosFoto: SSPCM

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Policía de Tijuana rescata a tres mujeres asiáticas privadas de libertad. Hay cuatro detenidos.

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