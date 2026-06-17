Rescatan a Tres Mujeres Asiáticas Privadas de la Libertad en Tijuana; Hay Cuatro Detenidos

Tres mujeres de origen asiático que presuntamente se encontraban privadas de la libertad fueron rescatadas por elementos de la Policía Municipal de Tijuana durante un operativo realizado en un motel ubicado en la Zona Centro de la ciudad. Como resultado de la intervención, cuatro hombres fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades investigadoras.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles 17 de junio.

La movilización se originó tras un reporte que advertía sobre la posible privación de la libertad de tres mujeres dentro de un establecimiento ubicado en la Zona Centro.

Al ingresar al inmueble, los policías escucharon gritos de auxilio provenientes de una de las mujeres, quien logró acercarse a los oficiales.

Posteriormente, las otras dos víctimas también se reunieron con los agentes, lo que permitió su resguardo inmediato y la activación de los protocolos correspondientes.

Cuatro Hombres Fueron Detenidos

En el lugar fueron detenidos Luis Fernando “N”, Ángel Alberto “N”, Aaron “N” y Alejandro “N”, quienes quedaron bajo investigación por su presunta participación en estos hechos.

Tanto las víctimas como los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, encargada de determinar las responsabilidades y posibles cargos legales.

APG