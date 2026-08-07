Vaticano Da de Baja a Sacerdote de Tepezalá, Aguascalientes, por Proceso Penal

La Diócesis de Aguascalientes confirmó la dimisión del sacerdote Porfirio Galindo Pérez, de Tepezalá, luego de que la Santa Sede concluyera un proceso penal canónico en su contra por faltas graves. El obispado no revelará las causas, mientras habitantes del municipio ya convocan a una manifestación para exigir su regreso.

Así dieron a conocer el suceso

A través de un comunicado, la Diócesis confirmó la dimisión de Porfirio Galindo Pérez, sacerdote en el municipio de Tepezalá, luego de que la Santa Sede concluyera un proceso penal canónico en su contra

El obispado turnó el caso a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, al considerar las faltas graves cometidas por el prelado (alto cargo de la iglesia), las cuales no han salido a la luz pública.

Durante el procedimiento, el acusado solicitó apelaciones ante el Tribunal de la Doctrina de la Fe, que determinó no remover la sentencia.

El obispo Juan Espinoza Jiménez precisó que conforme a las normas del Derecho Canónico, no se revelarán las causas específicas ni detalles de la vida personal que originaron el juicio penal

A través de redes sociales se hizo una convocatoria a una manifestación pacífica por habitantes de Tepezalá, que consideran injusta la baja del sacerdote.

El evento está programado para el sábado 15 de agosto, día de la Virgen de la Asunción, en la Catedral Basílica de Aguascalientes, a las 10:00 de la mañana.