Sociedad

Vaticano Da de Baja a Sacerdote de Tepezalá, Aguascalientes, por Proceso Penal

La Santa Sede tomó la decisión al considerar graves las faltas cometidas por el señalado; el obispado aún no revela las causas.

Templo en AguascalientesPese a la situación, habitantes piensan manifestarse a favor del sacerdote. Foto: N+

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Sacerdote de Tepezalá, Porfirio Galindo Pérez, dimitido por el Vaticano tras proceso penal. Habitantes organizan protesta.

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