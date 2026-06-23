Harry Kane, el Inglés que Rompió la Maldición de Títulos y Va por Su Primera Copa del Mundo

Harry Kane es el goleador histórico de Inglaterra, y quien más anotaciones realizó en las tres últimas ediciones de la Bundesliga alemana.

Harry Kane, el Inglés que Rompió la Maldición de Títulos y Va por Su Primer Copa del MundoEl delantero Harry Kane, de Inglaterra, celebra con su equipo. Foto: Reuters

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Harry Kane es una máquina de romper récords y ya está listo para quedarse con otro: el de máximo artillero de Inglaterra en los mundiales. Tiene 10 goles en tres copas del mundo, los mismos que Gary Lineker, por lo que necesita anotar uno más para superarlo

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