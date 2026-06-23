Harry Kane, el Inglés que Rompió la Maldición de Títulos y Va por Su Primera Copa del Mundo

Harry Kane es un jugador que destaca por sus habilidades en el Mundial 2026. El delantero inglés que recién rompió su sequía de títulos y va por su primera Copa del Mundo.

Harry Kane rompe la "maldición"

El británico Harry Kane ha roto su "maldición" sin títulos y ahora encabeza a la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026, luego de una década de sequía colectiva y diversas finales perdidas. El ariete de 32 años logró un triplete y así consagró al Bayern Múnich campeón de la Copa de Alemania antes de buscar la gloria máxima con su país.

Años de frustraciones

En el Tottenham Hotspur padeció derrotas en las finales de la Eurocopa (2020 y 2024), la historia del atacante inglés cambió por completo en Alemania.

Entre 2025 y mayo de 2026, Kane acumuló sus primeros cuatro títulos oficiales como profesional: Bundesliga (2024-25).

Su primer gran trofeo fue luego de 14 años de carrera. Bundesliga (2025-26): Bicampeonato de liga local con el club bávaro.

Supercopa de Alemania (2025) al vencer al VfB Stuttgart (2-1).

Copa de Alemania/DFB-Pokal (2025-26): la pudo levantar tras un contundente 3-0 en la final ante el Stuttgart, donde logró un 'hat-trick'.

Desafíos en el Mundial 2026

En el debut de Inglaterra en el Grupo L, lideró la victoria británica de 4-2 sobre Croacia con un doblete.

Se ha convertido en el primer jugador inglés en la historia en marcar en tres Copas del Mundo consecutivas (2018, 2022 y 2026).

Acumula 115 partidos oficiales con Inglaterra, empatando a David Beckham y acechando las marcas de Wayne Rooney (120) y Peter Shilton (125).

Sed de récords de Harry Kane

Harry Kane es una máquina de romper récords y ya está listo para quedarse con otro: el de máximo artillero de Inglaterra en los mundiales. Tiene 10 goles en tres copas del mundo, los mismos que Gary Lineker, por lo que necesita anotar uno más para superarlo.

El 18 de junio de 2018, Kane se estrenó marcando un doblete con el que Inglaterra venció por 1-2 a Túnez. Luego se adueñó del balón al convertirle un triplete a Panamá y volvió a celebrar ante Colombia.

Inglaterra quedó eliminada del Mundial de Rusia en las semifinales al caer con Croacia y acabó en la cuarta posición.

Cuatro años después, Kane no pudo convertir en fase de grupos, pero sí lo hizo en octavos de final y también en cuartos, instancia en la que su equipo fue eliminado. Su primer gol fue ante Senegal y el segundo frente a Francia.

Y en el estreno en el Mundial de 2026, el delantero del Bayern Múnich volvió a mostrar su eficacia con dos tantos para la victoria de los dirigidos por Thomas Tuchel ante Croacia por 4-2.

Los seis tantos en 2018, sumados a los dos en 2022 y a los dos que lleva en el actual torneo, elevaron su cifra de anotaciones en mundiales a diez goles y así Kane alcanzó los tantos marcados por Lineker en ese tipo de torneos.

Reacción de Harry Kane de Inglaterra. Foto: Reuters

El exjugador inglés marcó seis dianas en el Mundial de México 1986 y otras cuatro en el de Italia 1990.

Un tanto más de Kane lo dejará como único goleador de Inglaterra en los mundiales, aun cuando por su edad podría perfectamente estar convocado en 2030. Nacido en Londres el 28 de julio de 1993, el atacante tiene actualmente 32 años.

Con el número 9 como líder del equipo y destacados jugadores como Jude Bellingham, Declan Rice o Bukayo Saka, Inglaterra es uno de los candidatos al título y luchará por quedarse con un trofeo que ganó por única vez hace 60 años.

Los Tres Leones nunca han vuelto a jugar una final y su mejor actuación fue cuando acabaron cuartos tanto en 1990 como en 2018.

Inglaterra tampoco ha podido ganar la Eurocopa, torneo del que fue subcampeón en dos oportunidades, la última en 2024 cuando cayó ante España en la final.

HVI