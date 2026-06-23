Rescatan a Joven Embarazada y a Niña Tras Ser Arrastradas por Corriente en Guadalajara

Una mujer embarazada y una niña fueron arrastradas por la corriente cuando se bañaban en el canal de Patria; el agua se las llevó desde el cruce de la calle Alberta en la colonia Colomos Providencia, en Guadalajara.

Lograron rescatarlas a salvo

La víctimas, una joven de 19 años y una menor de 8, fueron auxiliadas por oficiales de Zapopan y Guadalajara, quienes las localizaron tras haber sido arrastradas por un kilómetro. Estaban en una pequeña isla sobre el mismo canal, cuyo cauce desemboca en el vaso regulador del parque Ávila Camacho. Ahí comenzó el rescate de ambas.

Utilizaron escaleras, cuerdas y equipo de flotación para acceder al cauce del río. Posteriormente, se realizó la recuperación y extracción de las personas, quienes presentaban únicamente algunas lesiones menores e hipotermia.

La mujer en estado de gestación y la niña fueron llevadas a un puesto de socorros en estado leve de salud. Debido a la misma tormenta que afectó principalmente al municipio de Zapopan, policías de la ex Villa Maicera rescataron a otra mujer que quedó varada en su camioneta en el paso a desnivel de la carretera a Nogales. Afortunadamente, no presentó lesiones.