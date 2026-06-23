Rescatan a Joven Embarazada y a Niña Tras Ser Arrastradas por Corriente en Guadalajara

Tras un operativo conjunto entre cuerpos de emergencia de Guadalajara y Zapopan, ambas fueron localizadas.

Rescate bomberosFoto: Bomberos de Zapopan

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Una tormenta en Guadalajara llevó a una joven embarazada y a una niña a una peligrosa situación en un canal. Conoce cómo fueron rescatadas.

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