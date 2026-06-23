Christian Herrera Queda Libre tras Proceso; Autoridades de SLP Dan Versiones Distintas

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí dieron versiones distintas sobre el delito por el que fue investigado y procesado el creador de contenido Christian Herrera, quien permaneció detenido durante aproximadamente un mes.

¿Por qué fue detenido Christian Herrera?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el creador de contenido fue denunciado por presunto “halconeo”, al señalar que difundía información relacionada con operativos y actividades de la Guardia Civil Estatal a través de redes sociales.

El secretario de Seguridad Pública, Jesús Juárez Hernández, explicó que las acciones del influencer presuntamente fueron aumentando hasta representar un riesgo para los trabajos de vigilancia y seguridad que realizan las corporaciones estatales.

Por su parte, la fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, informó que el proceso correspondió a un delito distinto, relacionado con presunta usurpación de funciones y uso indebido de insignias, uniformes o elementos similares a los de una corporación policial.

La Fiscalía detalló que un juez otorgó una suspensión condicional del proceso, por lo que el imputado quedó en libertad bajo ciertas condiciones que deberá cumplir durante un periodo establecido.

Christian Herrera recuperó su libertad luego de permanecer un mes detenido, mientras las autoridades mantienen el seguimiento correspondiente al caso.