Christian Herrera Queda Libre tras Proceso; Autoridades de SLP Dan Versiones Distintas

Autoridades de San Luis Potosí dieron versiones distintas sobre el caso del creador de contenido Christian Herrera.

Liberan a Christian Herrera tras un Mes Detenido en SLPFoto: N+

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Christian Herrera, creador de contenido, detenido por un mes. Seguridad y Fiscalía de SLP ofrecen versiones opuestas sobre los cargos. Infórmate aquí.

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