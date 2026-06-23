Detienen en Querétaro a Conductor Presuntamente Relacionado con Casos de Montachoques

Como resultado de trabajos de inteligencia, análisis de información y monitoreo permanente mediante la tecnología Rhino, autoridades de seguridad lograron la detención de un hombre que conducía un vehículo presuntamente vinculado con hechos conocidos como “montachoques” en el municipio de Querétaro.

¿Cómo fue ubicado el vehículo relacionado con estos reportes?

De acuerdo con la información oficial, las corporaciones recibieron una alerta sobre un automóvil BMW color negro con placas del estado de Morelos, el cual fue detectado circulando en la colonia San José el Alto.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor intentó evadir la intervención; sin embargo, fue alcanzado y asegurado por los elementos de seguridad.

Posteriormente, las autoridades realizaron una revisión de la información en las bases de datos institucionales, donde se confirmó la probable relación del vehículo con diversos reportes asociados a la modalidad conocida como “montachoques”.

Derivado de ello, el conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su posible participación en estos hechos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de reconocer el vehículo o haber sido víctima de una situación similar, acuda a presentar la denuncia correspondiente, con el fin de fortalecer las indagatorias y deslindar responsabilidades.