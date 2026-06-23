Detienen en Querétaro a Conductor Presuntamente Relacionado con Casos de Montachoques

Un presunto montachoques fue detenido en la colonia San José el Alto, en Querétaro. El conductor con placas de Morelos quedó a disposición de la Fiscalía.

Detienen a Conductor Vinculado con Casos de Montachoques en QuerétaroFoto: Fiscalía de Querétaro

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¡Alerta en Querétaro! Detienen a conductor vinculado a montachoques. Fue interceptado en San José el Alto. Si reconoces el auto, denuncia y ayuda a esclarecer los hechos.

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