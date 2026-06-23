Marchan en San Luis Potosí para Exigir Respeto a la Libertad de Expresión

Periodistas, ciudadanos y colectivos participaron en una movilización para exigir garantías al ejercicio de la libertad de expresión y visibilizar diversas preocupaciones relacionadas con este derecho.

Al grito de “el pueblo unido jamás será vencido”, este martes se llevó a cabo en la capital potosina la denominada Marcha por la Dignidad de los Potosinos y la Libertad de Expresión.

¿Qué exigieron los participantes durante la movilización?

La marcha partió de la Alameda Central Juan Sarabia y recorrió diversas calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Armas, en el Centro Histórico, donde los asistentes emitieron distintos pronunciamientos.

Durante la movilización, los participantes exigieron respeto a la libertad de expresión, así como garantías para el ejercicio de la labor periodística y de creación de contenidos.

También señalaron la detención de tres creadores de contenido en las últimas semanas y mencionaron que un periodista enfrenta actualmente un proceso legal.

Los asistentes manifestaron su preocupación por el uso de denuncias y procedimientos legales que, señalaron, podrían generar un ambiente de incertidumbre para quienes ejercen actividades relacionadas con la comunicación.

En la marcha participaron periodistas, ciudadanos y colectivos con el propósito de visibilizar la problemática y promover el respeto a los derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión.