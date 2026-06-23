Marchan en San Luis Potosí para Exigir Respeto a la Libertad de Expresión

Periodistas, ciudadanos y colectivos participaron en una marcha en la capital potosina para exigir respeto a la libertad de expresión, visibilizar diversas preocupaciones relacionadas con este derecho

Marchan en San Luis Potosí por la Libertad de ExpresiónFoto: N+
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