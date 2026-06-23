Habrá Más Pantallas en Guadalajara para Ver Partidos del Mundial en La Minerva y Otros Puntos

Con motivo de un importante evento deportivo internacional en Guadalajara, autoridades estatales implementarán diversas acciones para facilitar la participación de los aficionados.

ColombianosFoto: N+

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Atención aficionados: Pantallas en La Minerva y Hospicio Cabañas para ver el Mundial 2026.

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