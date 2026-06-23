Habrá Más Pantallas en Guadalajara para Ver Partidos del Mundial en La Minerva y Otros Puntos

Este 23 de junio, la Perla Tapatía será sede el partido Colombia vs República del Congo y, por ello, autoridades jaliscienses han tomado la decisión de habilitar más pantallas en zonas públicas del Área Metropolitana de Guadalajara, donde extranjeros y residentes podrán disfrutar de este encuentro deportivo y de los próximos por venir

¿Dónde habrá más pantallas para ver los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara?

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, habilitarán pantallas en la glorieta La Minerva. Pero eso no es todo, ya que también habrá otra a unos metros del Hospicio Cabañas.

Para seguir con la fiebre futbolística del Mundial Al Estilo Jalisco habilitaremos pantallas a La Minerva para ver los partidos que vienen.



El de mañana 23 de junio, de Colombia vs. República del Congo; del miércoles 24, de la Selección Mexicana vs. Chequia, y del viernes 26… pic.twitter.com/RlwKi8IZK2 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 23, 2026

Toma en cuenta que las nuevas pantallas que habilitarán solo estarán disponibles para el partido de Colombia vs República del Congo este 23 de junio en punto de las 8:00 de la noche, para el de México vs Chequia el 24, a las 7:00 y finalmente España vs Uruguay el 25 de junio a las 6:00 de la tarde.

¿Habrá cierres viales por los próximos partidos en Guadalajara?

También toma en cuenta que habrá cierres viales en los alrededores de la Sede Guadalajara. Estará restringida la circulación en el Circuito JVC que rodea el estadio, además la lateral de la avenida Vallarta en Periférico también estará cerrada para evitar el ingreso.

Asimismo, activarán un contraflujo en las avenidas Guadalupe e Inglaterra siete horas antes del encuentro deportivo.